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03 Temmuz 2018 Salı 17:42

LGS’ye giren öğrencilere uzman tavsiyesi

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ardından öğrencilerin nasıl tercih yapması gerektiğini anlatan Ar-Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.LGS ‘den sonra hesaplanan Yerleştirmeye Esas Puan (YEP)...

LGS'ye giren öğrencilere uzman tavsiyesi
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Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ardından öğrencilerin nasıl tercih yapması gerektiğini anlatan Ar-Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

LGS ‘den sonra hesaplanan Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) 26 Haziran tarihinde açıklandı. Bu yıl sistemin değişmesi ile birlikte yaklaşık 1 milyon 176 bin 8’nci sınıf öğrencisi arasından 996 bin öğrenci sınava girdi. Merkezi sınavla öğrenci alacak olan bin 366 okula 126 bin öğrenci yerleşecek. öğrencilerin nasıl tercih yapması gerektiğini anlatan Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Ar-Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak okul başarısının merkezi sınavda katkısı olmadı ve öğrenciler sınavdan aldıkları puanlara göre yerleştirilecek. Standart sapmanın dahil olması ile birlikte öğrencilerin sınav puanından çok yüzdelik dilime dikkat etmesi ve tercih yaparken yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak taban puanlar kontenjan kılavuzu ile birlikte, öğrencilerin kendi yüzdelik dilimleri ile birlikte girebilecekleri okulları iyice araştırmalı ve tercih listelerine eklemeliler. Merkezi sınav veya adrese dayalı tercih yaparken öğrencinin, kendi ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda tercih yapması önemlidir. Öğrenciler tercih listesini oluştururken istek sırasına göre listelerini oluşturmalıdır. Okulların başvuru şartları var ise uygunluğu kılavuzdan kontrol edilmelidir. Ayrıca adrese dayalı tercih yaparken en az 2 farklı tür okulu listede bulundurmanın zorunlu olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ise LGS tercih süreci ile ilgili şöyle konuştu:

“Tercih yaparken öğrenciler yüzdelik dilimlerine göre ve tercih edeceği okulların bir yıl önceki yıla ait yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini yapmalıdır. Tercihler yapılırken ise mutlaka bir uzman desteği alınmalı, tercih kılavuzu doğrultusunda tercih yapılmalıdır. Adrese dayalı tercihlerde ise okulların eğitim kalitesi ve bir önceki yılın yüzdelik dilimi dikkate alınarak tercih yapılmalıdır. Hem yüzdelik dilime göre tercihler hem de adrese dayalı tercihlerde öğrenciler, sadece okul başarısını veya okulun ismini önde tutarak değil, mutlu olabilecekleri okulları öncelikli olarak tercih etmelidir.”
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