Manisa’da 84 kişi daha okuryazar oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ’Okuma Yazma Seferberliği’ kapsamında okuma yazma öğrenen 84 kişiye Manisa’nın Kula ilçesinde düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" çağrısının ardından Kula Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile Kula Halk Eğitim Merkezi ve diğer okullarda başlatılan okuma yazma kurslarına katılan 80 kadın ve 4 erkek kursiyer kursu başarıyla tamamladı. Kula Kaymakamı Osman Güven’in de katıldığı tören ile 84 kişiye okuryazarlık belgeleri verildi.

Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen törende kursiyerler kendilerinin hazırladığı Okuma Yazma konulu skecin yanında kursa katılan kursiyerler şiirler okuyarak okuma yazma kursunda öğrendiklerini izleyicileri sergiledi.

İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudular

Kursiyerlerden Fadime Kaya, okuma yazma seferberliği kapsamında başından geçen bir olayı kağıda dökerek törene katılanlara okuması büyük alkış aldı. Ayrıca okuma yazma bilmeyip kursa katılan kursiyerler İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını yazdıkları kağıttan okuyarak izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kula Halk Eğitim Merkezi sınıf öğretmeni Tülay Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hanımefendi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Kula Halk Eğitim Merkezince kurum merkezinde ve ilçemizde bulunan okullarda 15 okuma yazma kursu açılmış olup kurslara 80 kadın 4 erkek olmak üzere toplam 84 kursiyer katılmıştır. Bugün itibari ile kurslarımız hala devam etmektedir" dedi.

Kursiyerlerden Fadime Kaya, "Bu zamana kadar cahilliğimden çok sıkıntılar çektim. Okuma yazma fırsatı bulduk okuma yazma öğrendik. Bu fırsatı veren herkese başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, kaymakamımıza ve herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kula’da okuryazar olmayan kimsenin kalmayacağını söyleyen Kula Kaymakamı Osman Güven ise şunları söyledi:

"2018 yılı Cumhurbaşkanımızın ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi önderliğinde okuma yazma seferberlik yılı olarak ilan edildi. Şuanda da tüm yurt genelinde olduğu gibi Kula’da da kurslarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızı talimatları doğrultusunda okuma yazma seferberliğini ilçemizde başlattık ve bu anlamda ilk sertifikalarını veriyoruz. 84 kursiyerimize bugün belgelerini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Talep geldiği müddetçe her zaman biz hazırız. İnşallah okur-yazar olmayan kalmayacak."

Törene Kula Kaymakamı Osman Güven, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıd. Bçvş. Nedim Yerli, Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, okul müdürleri, kursiyerler ve kursiyer yakınları katıldı.