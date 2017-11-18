Marmaris’te eğitime destek için kermes

Marmaris’te özel bir okulun aile birliklerinin her yıl geleneksel olarak eğitim yararına ortaklaşa düzenlediği kermes büyük ilgi gördü. Kurumun Ortaokul Müdürü Ahmet Ünal, kermesten elde edilen geliri kardeş köy okullarına ve doğuda ihtiyacı...

Marmaris’te özel bir okulun aile birliklerinin her yıl geleneksel olarak eğitim yararına ortaklaşa düzenlediği kermes büyük ilgi gördü. Kurumun Ortaokul Müdürü Ahmet Ünal, kermesten elde edilen geliri kardeş köy okullarına ve doğuda ihtiyacı olan okullara yardım şeklinde kullanacaklarını belirtti.

“Eğitim İçin El Ele Haydi Kermese” sloganıyla Anaokul, İlkokul, Ortaokul Aile Birlikleri ve Temel Lise Aile Birliğinin ortaklaşa düzenlediği kermesin bu yıl beşincisi düzenlendi. Kermese Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Marmaris Kızılay Birgül Gökmen Kan Bağış Merkezi de katıldı.

Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü 03-9 Kasım Organ Bağış Haftası nedeniyle kermese katılarak gönüllülerin organ bağış kayıtlarını aldı. Ayrıca okul ve Marmaris Kızılay Kan Merkezi işbirliği ile kermes süresince "Kan Bağışı Kampanyası" düzenlendi.

-Gelir İhtiyacı Olan Köy Okullarına Harcanacak

Düzenlenen kermes ile ilgili bilgi veren Ortaokul Müdürü Ahmet Ünal, her sene geleneksel olarak düzenledikleri kermesin bu yıl beşincisini gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Loading...

Ünal, “ Kermesimize her geçen yıl daha fazla önem vermeye başladık. Sonbahar kermesi ve 23 Nisan Haftasında da ilkbahar kermesimiz olmak üzere yılda iki kez kermes yapıyoruz. Özel okul olduğumuz için buradan gelen geliri kendi okulumuza değil kardeş köy okulumuza ve doğuda ihtiyacı olan okullara yardım şeklinde kullanıyoruz. Aynı zamanda çevreci bir okul olmamız nedeniyle Marmaris Hayvan Barınağı’na yardım yapıyoruz. Amacımız sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde eğitime katkı sağlamaktır. Kermese yoğun ilgi gösteren velilerimize ve aile birliklerimize çok teşekkür ederiz.” dedi.