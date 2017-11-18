Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 11:34

Menteşe örnek öğrencilerini seçecek

Muğla’nın Menteşe İlçesinde, Menteşe Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet müdürlüğü işbirliğinde ‘Menteşe’nin örnek öğrencileri’ projesi uygulaması başladı. Proje ile Menteşe’nin...

Menteşe örnek öğrencilerini seçecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Muğla’nın Menteşe İlçesinde, Menteşe Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet müdürlüğü işbirliğinde ‘Menteşe’nin örnek öğrencileri’ projesi uygulaması başladı. Proje ile Menteşe’nin örnek öğrencileri seçilecek.

Proje ile ilgili olarak Menteşe İlçe Kaymakamlığı’nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında bir imza töreni gerçekleştirildi. Menteşe İlçe Kaymakamı Caner Yıldız’ın makamında gerçekleştirilen imza törenine Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şen ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz katıldı. Proje ile ilgili olarak Menteşe Kaymakamlığı’ndan verilen bilgide, Menteşe’nin örnek öğrencileri isimli projenin Menteşe ilçesinde bulunan 27 ortaokul ile 22 ortaöğretim okulunda eğitim ve öğrenim gören öğrencileri kapsadığı açıklandı.

Söz konusu projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi halinde öğrencilerin insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, üretken, verimli kişiler olarak yetişmeleri ve bu yönde davranış geliştirmelerini teşvik edilmeleri amaçlanıyor. Ayrıca, eğitim ve öğretimde başarıyı teşvik etmek ve başarılı olan öğrencilerin diğer öğrencilere rol model olmasını sağlayarak tüm öğrencilerin okula uyum sürecini etkinleştirmek gibi bir amacın gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<