24 Temmuz 2018 Salı 10:16 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bütçe imkanları dahilinde 20 bin öğretmen ataması gerçekleştiriyoruz. Ama bu konuda bu sayının çok daha artması konusunda gereken çaba içerisinde olacağımızı bilmenizi istirham ederim" dedi. IHAAW101603-EGT/24-07-2018 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bütçe imkanları dahilinde 20 bin öğretmen ataması gerçekleştiriyoruz. Ama bu konuda bu sayının çok daha artması konusunda gereken çaba içerisinde olacağımızı bilmenizi istirham ederim" dedi. 24.07.2018 10:16:03 TSI NNNN

IHAAW101603-EGT/24-07-2018 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bütçe imkanları dahilinde 20 bin öğretmen ataması gerçekleştiriyoruz. Ama bu konuda bu sayının çok daha artması konusunda gereken çaba içerisinde olacağımızı bilmenizi istirham ederim" dedi. 24.07.2018 10:16:03 TSI NNNN