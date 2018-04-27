Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Güvenliği Genelgesi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda güvenlik önlemlerinin alınması konusunda genelge yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve illere gönderilen genelgede, okul giriş ve çıkışlarında gerekli kontrollerin yapılması, çevre trafiğinin gözetim altına alınması, okul ziyaretçilerine giriş çıkış kartı verilmesi istendi. Okul çevresinde varsa metruk binaların, ilgili kurumlarla görüşülerek yıkılmasının sağlanması ve tedbirlerin aksatılmadan alınması istenen genelgede, okul çevresinde tehlike arz eden durumların ortadan kaldırılması için de yerel ve ilgili kurumlarla konunun çözümü için iş birliği yapılması gerektiği vurgulandı. Genelgede, öğrenciler için tehlike oluşturan trafo, yüksek gerilim hatlarının okul bahçelerinden kaldırılması, okul çevresinin aydınlatılması, tehlikeli iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılması, okullarda görev alacak güvenlik görevlilerinin eğitimlerinin verilmesi ve her eğitim öğretim dönemi başında gerekli güvenlik tahkikatlarının yapılması, her eğitim öğretim dönemi başında mutlaka gerekli güvenlik tahkikatlarının yaptırılması istendi.

“Servis araçları kontrolleri”

Servis aracı ile okula gelen çocukların iniş ve binişteki kontrollerinin nöbetçi öğretmen veya idareci tarafından yapılması, servis görevlilerince öğrencilerin güvenli şekilde servis aracına binip inmelerinin ve gerektiğinde karşıdan karşıya geçmelerinin sağlanmasının önemine dikkat çekilen genelgede, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele kapsamında risk grubunda olan öğrencilerin de tespit edilerek, ailesi ile iş birliği yapılması, okula devamlılıklarının temini ve okul başarısının artırılmasına yönelik rehberlik servisi çalışmalarının sürekli takibi istendi.

“Sosyal medya uyarısı”

Okul ve kurumlarda bilişim araçları ve sosyal medya kullanımında şu hususlara dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu:

“Zararlı, bölücü, yıkıcı, toplumun genel ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanılmaması, eğitim öğretim faaliyetlerine ve bireylere, maddi ve manevi zarar vermemeleri için gerekli tedbir ve gözetimlerin sürdürülmesi, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içeriklere okul ve kurumlarda, eğitim ortamlarında izin verilmemesi, derslik, laboratuvar ve benzeri eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda iletişim araçlarının kullanılmasına izin verilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması.”

Genelgede, okul bina ve eklentilerinde, kamera ve alarm sistemlerinin kurulması, okul çevre ve alan güvenliğinin kamera izleme, kayıt ve takip süreçlerinin yönetilmesi istendi.