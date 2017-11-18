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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:03

Milli Eğitim’e iki ödül birden

Balıkesir’in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 5. Eğitim ve Öğretimde yenilikçilik ödülleri kapsamında iki projesiyle Batı Marmara bölge birincisi oldu.16 Kasım 2017 tarihinde Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından...

Milli Eğitim'e iki ödül birden
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Balıkesir’in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 5. Eğitim ve Öğretimde yenilikçilik ödülleri kapsamında iki projesiyle Batı Marmara bölge birincisi oldu.

16 Kasım 2017 tarihinde Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ödül törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, Daire Müdürü Mutlu Aslan, proje koordinatörü Deniz Altındaş ve görevli okul müdürleri birincilik ödüllerini aldılar.

Birinci Kategoride " Yöntem ve Tekniğim, Özgün Meteryalim" ile 4. grupda da " Küçük arkeologlar iş başında " projesi ile birincilik ödülleri Bandırma Milli Eğitim Müdürlüğü’nün oldu.

Birinci olan projelerin amacını açıklayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil " Bu çalışma ile farklı yöntem ve teknikleri uygulamaları, özgün materyal gelişmeleri ve tüm uygulamaların bir havuzda toplanması amaçlanmaktadır. Havuzda toplanan bu uygulamalar diğer öğretmen arkadaşlarımızla paylaşılacak. " dedi.

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