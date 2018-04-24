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24 Nisan 2018 Salı 17:32

Miniklerin 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çizgi Koleji’nde şenlik havasında kutlandı. Minik öğrencilerin gösterileri ve şiirleri büyük beğeni topladı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çizgi Koleji’nde coşkuyla şenlik havasında...

Miniklerin 23 Nisan coşkusu
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çizgi Koleji’nde şenlik havasında kutlandı. Minik öğrencilerin gösterileri ve şiirleri büyük beğeni topladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çizgi Koleji’nde coşkuyla şenlik havasında kutlandı. Kutlamalara veliler ve misafirlerden yoğun bir katılım vardı. Öğrencilerin birbirinden güzel performansları izleyenlerin beğenisini kazandı. Kutlamalarda Çizgi Koleji Bando Takımı’nın marş dinletisiyle başlarken çalınan marşlar katılımcılardan alkış topladı. Anaokulu ve İlkokul öğrencilerinin şiirleri, konuşmaları, halk oyunları, oratoryoları, karate gösterileri, jimnastik gösterileri, koronun seslendirdiği marşlar, Türkçe ve İngilizce şarkılar izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Çizgi Okulları Kurucusu Ulaş Velioğlu konuşmasında yeni kampüslerle büyümeye devam eden Çizgi Okulları öğrencilerinin müzik, spor, dans, yabancı dil ve daha birçok alanda kazandıkları yetkinlikleri izlemek büyük bir onur ve gurur kaynağı olarak geleceğimize ışık saçtıklarını belirtti.
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