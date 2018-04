Öğrenciler inovasyon günleriyle kariyer planlaması yaptı

Öğrencilerin kariyer planlamalarını yaptıkları “İşletme ve İnovasyon Günleri” yoğun katılımla gerçekleşti.

Öğrencilerin mezun olmadan, kariyer planlamalarına ve kariyer hedeflerine yardımcı olmak adına Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Fakültesi ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen İşletme ve İnovasyon Günleri’ne, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Mehmet Eziç, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, MÜSİAD Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, akademisyenler, firma yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını ise GAÜ Kariyer Merkezi Koordinatörü Halide Koca gerçekleştirdi.

GAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Murat Akkaya etkinlikte yaptığı konuşmasında, öğrencilere mezun olduktan sonra başlarında oldukları işletmeleri nasıl yöneteceklerinin yanında; işletmelere ne yapılmaları gerektiğini söyleyen ve risk alabilen; bu aldıkları risklerin sonuçlarını doğru olarak şirketlere yansıtabilen, ekonomist, muhasebe uzmanı, pazarlamacı, finansçı olarak yetiştirme çabasında olduklarını ifade etti.

"İnovasyon çağımızın en önemli kavramlarından’’

İnovasyonun çağımızın en önemli kavramlarından biri olduğunu ifade eden GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ise inovasyonda en önemli özelliğinin farklı düşünmek olduğunu söyledi. Yeni neslin, geçmişe göre bu konuda daha özgür düşünebilme yetisine sahip olduğunu da belirten Öztürk, “GAÜ olarak öğrencilerin özgür düşünmeye ve yaratıcı fikirler ortaya çıkarmaları noktasında sürekli teşvik ediyoruz. Öğrencilerin kariyer günleri bünyesinde kurulan stantlardan alacakları bilgiler ve kuracakları ilişkiler büyük önem arz ediyor” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Mehmet Eziç ise gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında, KTTO’nun, KKTC’yi, ekonomik ve toplumsal birikimleri ile dünya ile bütünleşmesini kendisine ilke olarak belirlediğini söyledi. Bu bağlamda odalarının; kobilerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, rekabet edebilirliklerinin arttırılması, kalite standartları ve uluslararası standartlara uyum konusunda gelişmelerine katkıda bulunmaya ve yol gösterici olmaya çalıştığını söyledi.

“Öğrenciler özel sektörle bağlarını güçlendirmeli”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da her geçen gün KKTC‘de öğrenci nüfusunun arttığını belirterek, bu konuda öğrencilere staj olanaklarının da aynı oranda sağlanması gerektiğini savundu. Avunduk, öğrencilerin staj olanakları bulmalarının, mezun olduktan sonra iş yaşamlarına etkin şekilde atılmaları ve kendilerini geliştirmelerinin; özel sektörle olan etkileşimlerini güçlendirilmesiyle olacağını vurguladı.

“En büyük rakibimiz Güney Kıbrıs”

Öğrencilerin her türlü faaliyetlerini ve kariyer aşamasındaki desteklerini, 80 ülkedeki 200 ofisleri ile desteklemekten onur duyduklarını belirten MÜSİAD Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu ise, “İnovasyon denilince benim ilk aklıma Serhat Akpınar gelir. Serhat Akpınar ve onun gibi çok kıymetli dostlarımız yıllar önce Kıbrıs’ın mevcut çıkmazlarını da göz önünde bulundurarak güneydeki komşumuzun bize uyguladığı haksız ambargoları da göz önünde bulundurarak, yükseköğrenim sektöründe kaliteyi Kıbrıs’ta nasıl verebilirim diye yola çıkarak, turizm sektörünün de önüne geçmiştirler. Amacımız ve idealimiz odur ki, eğitimde kaliteyi yüksekte tutarak, dünyayla yarışabilen ve uluslararası kabul görebilmektir. Onu da görebiliyorum ki başarmış durumdayız. Bundan sonraki çalışmalarında gerek hükümet, gerek Türkiye tarafından desteklendiğini ve destekleneceğini biliyorum. Kıbrıs Türkeri’nin 100 yıldan fazla süren bir milli mücadelesi var. 50 yıldır görüşmeler devam ediyor. Kıbrıs Türkü ile Kıbrıs Rumlarının 50 yıldır her platform da, Birleşmiş Milletler denetiminde yapmış olduğumuz barış ve çözüm yolları ne yazık ki tıkanmış durumda. Masadan kaçan taraf olmayalım. Ancak bilelim ki Güney’de uluslararası havaalanı olan, uluslararası misyonu olan, Avrupa Birliği üyesi, BM üyesi bir millet var. Kuzey’de de hiçbir eksiği olmayan, her türlü kurumu uluslararası boyutta olan; ancak ne yazık ki güney komşularımızın ambargosunda yaşamaya gayret eden bir devlet var. Çözüm çalışmalarımız devam etsin diyoruz. Ancak biz MÜSİAD olarak, artık yeni bir yol çizmek durumundayız. Bizim en büyük rakibimiz Güney Kıbrıs’tır. Görüyorsunuz eğitim sektöründeki başarılarımız, Güney Kıbrıs’ta gıpta edilmektedir. Lütfen Kıbrıs Türk davasını iyi bilelim” dedi.