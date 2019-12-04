Tatil hediyesi olarak çocuğunuza Öğretmen Evde Yayınları 3. sınıf yarıyıl tatil kitabı seti satın almak isteyebilirsiniz. Çocukların gözünde bu tip hediyeler her ne kadar “tatil” formatına uygun olmayan bir hediye seçeneği olsa da bu sefer tamamen işler tersine dönebilir. Zira bu set eğlendirerek öğretme prensibi ile yola çıkılarak hazırlanmıştır ve bu nedenle de pekişmesi, tekrarlanması ve hafızaya kazınması gereken bilgileri görseli bol, zevkli ve canlı bir şekilde sunar. Özellikle çocuğunuz ders çalışmaktan pek de keyif almıyorsa Öğretmen Evde 3. sınıf yarıyıl tatil kitabı seti ve içeriği sayesinde ders çalışma temasına ait düşünceleri değişebilir ve yerini çok daha olumlu fikirlere bırakabilir. 2019-2020 MEB ilköğretim 3. Sınıf müfredatı ve derslerine uygun konu anlatımı ve soru içeriği ile hayat bulan Türkçe, matematik ve hayat bilgisi-fen bilimleri-İngilizce ders kitaplarına ek olarak bir de dönem değerlendirme test kitabı barındıran 4 parçalık 3. sınıf tatil kitabı görselliği ile çocuklarınıza; ekonomik fiyatıyla da sizlere hitap eder.

Öğretmen Evde Yayınları 3. sınıf yarıyıl tatil kitabı seti satın almak için bir başka sebep olarak da ilköğretim üçüncü sınıfta ortaya çıkan “fen bilimleri” kavramı sayılabilir. Bu ders hayat bilgisi dersinden ayrılarak daha detaylı bir şekilde işlenmeye başlanır ve doğal olarak öğrenme sürecinin başındaki çocuğunuz için kafa karıştırıcı olabilir. Bu noktada yapılması gereken şey, çocuğu dersten soğutmadan; hatta aksine, ona dersi sevdirerek ilgisini ve odağını kaybetmemesi için motive etmektir. Bunu yapabilmek için ise Öğretmen Evde Yayınları 3. sınıf yarıyıl tatil kitabı seti içerisinde bulunan fen bilgisi dersi içeriği kullanılabilir. Çünkü tıpkı diğer derslerde olduğu gibi bu yeni ders de capcanlı görsellerle süslenerek, ilgi uyandırıcı ve kaliteli bir şekilde çocuğunuzun beğenisine sunulmuştur.

Öğretmen Evde Yayınları 3. Sınıf Yarıyıl Tatil Kitabı Seti 2020

2019-2020 ilköğretim üçüncü sınıf müfredatı ve içeriğine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olan Öğretmen Evde Yayınları etiketli 3. sınıf yarıyıl tatil kitabı seti ile çocuğunuzun okul dönemi boyunca öğrendiği pek çok yeni bilgiyi pekiştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Tatil sonrası eğitim öğretim hayatına devam edecek olan çocuğunuz ise hem sömestr sonrası hem de gelecek sene için şimdiden temellerini sağlamlaştırmış olacaktır. Hali hazırda çok hızlı bir şekilde öğrenmeye yatkın olan zihin yapısı, düzenli tekrar ve yeni bilgilerle birleştiğinde, çocuğunuz ortalama üzeri bir başarı ile yılı tamamlayacaktır.

Kısacası, tatil planı ve ayraç hediyeli Öğretmen Evde Yayınları 3. sınıf yarıyıl tatil kitabı seti yardımıyla çocuğunuz erken yaşta kendini geliştirmeye başlayarak başarılarını katlar ve eğitim öğretim hayatı boyunca karnesini pekiyiler ile doldurmanın temellerini atar.