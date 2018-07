25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:58

“Öğretmenler sürdürülebilir eğitim içerisinde yer almalı”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok kültürlü eğitim ile öğretmenlerde yaşam boyu eğitimin önemi Polonya’da düzenlenen 4th International Conference On Lifelong Education And Leadership For All/ Herkes İçin Yaşam Boyu Eğitim ve Liderlik Uluslararası Konferansı’nda (ICLEL 2018) anlatıldı.