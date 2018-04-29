Oyuncak arabasını şarj etmekten sıkıldı, uzaktan hızlı şarj sistemi kurdu

Elazığ’da bir lise öğrencisi, oyuncaklarını şarj etmekten sıkılarak başladığı proje sayesinde uzaktan araba şarj edebilen sistemi kurup, girdiği yarışmada derece elde etti.

Kaya Karakaya Fen Lisesi 1. sınıfta eğitim gören Ömer Faruk Bilhan oyuncaklarını şarj etmekten sıkıldığı için öğretmeninden de destek alarak kablosuz şarj edilebilen araba üretti. Bilhan, 5 aylık bir süre içinde hızlı şarj edilebilen ve geliştirilmeye müsait olan proje ile TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılarak, fizik dalında Türkiye 2’ncisi oldu.

Projenin kendi oyuncak arabalarından aklına geldiğini dile getiren Ömer Faruk Bilhan, “Oyuncaklarımı çok kısa bir süre kullanabiliyordum ve piriz muhabbeti beni rahatsız ediyordu. Bende bunu hem hızlı hem de kablosuz şarj etme kararı aldım. Projemiz bu şekilde başladı. Projeye başlayalı yaklaşık 4-5 ay oldu. Biz 5 aydır deney ve çalışmalar yapıyoruz" dedi.

İlk başta telefon şarj sistemleri ile başladıklarını aktaran Bilhan, "Fakat onların yetersiz kaldığını ve bir milimetre gibi bir mesafede yeterli olduğunu gördük. Bize gereken de yaklaşık 3-4 santim bir mesafeydi. Bunun için biz çalışmalara başladık ve bayağı yoğun bir dönem oldu. Bu yakın zamanda başarılmış bir şey değil. Biz bunun için ilk önce kendi okulumuzda çalışmalar yaptık. Gereken malzemeleri okulumuz temin etti. Bazılarını kendimiz temin ettik. Yetersiz kaldığımız kısımlarda üniversiteden destek istedik. Çünkü orada bizim için gerekli her türlü teknik alet, edevat var. Biz onlarla çok teknik ve bilimsel bir süreç içerisine girdik. Bu şekilde kablosuz şarj sistemini 5 aylık bir sürenin 3. ayında gerçekleştirdik. Geri kalan 2 aylık kısımda da bunu arabaya uygulamaktı. Arabaya uygulamakta hızlı kısım gerektiriyordu. Bunun için uğraştık, yaptık. Ben ikincilik elde ettim" diye bilgi verdi.

"Temel amacımız elektrikli araçları buna uygulamak"

Emeklerinin boşa gitmediğini gördüğü için mutlu olduğunu ifade eden Bilhan, "Bana çok fazla getirisi oldu. Şu anda üniversite öğrencilerinin bile söylemekte zorlandığı, geri kaldığı konularda ben bilgi sahibiyim. Ben bundan dolayı hem maddi hem de manevi açıdan çok büyük katkısı bulunduğunu düşünüyorum. Gelecekteki hayatımda da inşallah bana çok yardımı dokunacak. Biz dar bir açıyla bize gösterilen açıyla görüyorsak şimdi onun iki üç katı bir açıyla görmeye başladığımı düşünüyorum. Bu çalışmanın bir ileri seviyesi elektrikli araçlardır. Zaten oyuncak araçlardan başladım. Fakat temel amacımız elektrikli araçları buna uygulaya bilmekti. Bunun elektrikli araçlara uygulanmasının nedeni elektrikli araçların şarj süresi çok uzun olması ve kısa bir sürede boşaldıkları için çok tercih edilmiyorlar. Biz bunu gerçek hayata geçirebilirsek, elektrikli araçların temini artacak. Bu vatandaşın işine yarayacak, çevreye çok faydası dokunacak. Artık petrolden yavaş yavaş uzaklaşma süreci başlayacak ve hızlanacak. Aynı zamanda devletin işine yarayacak çünkü elektrikli araçlar ön plana çıkacak" diyerek sözlerini tamamladı.

2018 Nisan ayında Antalya’da düzenlenen 49. lise öğrencileri arasındaki proje yarışmasında fizik dalında 2. olduklarını belirten proje koordinatörü Fizik Öğretmeni Fethi Güner ise, “Asıl amacımız okul olarak eğitim öğretimin yanında becerikli, istekli, hevesli olan öğrencilerin elinden tutmak. Öğrenciler de bize bu şekilde başvurduğu zaman onlara yeterince yardımcı olmak. Bu amaçla Antalya’da düzenlenen yarışmada hızlı ve uzaktan şarj edilebilen bir araç yaptık, Türkiye 2.’si olduk" şeklinde konuştu.