(Özel Haber) 70’inden sonra okuma yazma öğrenen köylü kadınlardan Emine Erdoğan’a mektup

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, okuma yazma öğrenen 45 ila 75 yaşındaki 12 köylü kadın, ilk mektuplarını Emine Erdoğan’a yazdı. Mektuplar karşısında duygulanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından memnuniyetini dile getirdi. Emine Erdoğan’a olan sevgileri sayesinde okuma yazmayı öğrenen köylü kadınların en büyük hayali ise diplomalarını Emine Erdoğan’ın elinden almak ve onunla tanışmak. Emine Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek olan ve Milli Eğitimle güzel hizmetlere imza atan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik de köylü kadınların sevincine ortak oldu.

Yenişehir ilçesine bağlı Çiçeközü köyünde yaşları 45 ila 75 arasında değişen 12 kadın öğrenci, Emine Erdoğan’ın desteği ile gerçekleştirilen “Okuma-Yazma Seferberliği ile okumak istediklerini Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik’e iletti. Başkan Süleyman Çelik’in talimatı ile harekete geçen Milli Eğitim Müdürlüğü köye öğretmen yolladı. Okuma yazma öğrenmeye başlayan yaşlı teyzeler, kendi el yazıları ile hazırladıkları mektupları Emine Erdoğan’a gönderdi. Mektupları okuyan Erdoğan, twitter hesabından memnuniyetini dile getirdi.

Çiçeközü köyünde eğitim gören yaşlıları ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Bugün bizim için de gerçekten farklı bir gün, bugüne kadar milli eğitim camiası olarak ne talep ettiyseler yerine getirdik. Çiçeközü mahallemizde yaşları 45 ila 75 arasında olan bu öğrencilerimizin okuma yazma öğrendiğine şahit olmak bizleri çok mutlu etti. İnanın sevinçlerini gözlerindeki parıltıdan görmek mümkün, bugüne kadar okuma yazma bilmeyen insanlarımızın okuma yazma öğrendikten sonra onların kendilerine duydukları özgüven çok farkı bir şey. Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen ’Okuma-Yazma Seferberliği’ ilçemizde de ilgi gördü. Ben buradan ilçem ve öğrencilerimiz adına kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz” diye konuştu.

Yaşlı teyzelere okuma yazma öğreten Sinan Eşkin ise, “Kursumuzda şu anda 12 öğrencimiz var. Yaş aralıkları 45 ile 75 arasında değişmekte. Bütün öğrencilerimiz üstün gayretleri sayesinde okuma yazmayı öğrendi. Okuma yazma öğrenen öğrencilerimiz ilk mektuplarını Emine Hanıma yazdılar. Kendileri de sağ olsunlar dönüş yaptılar. Yakın zamanda diploma törenimiz olacak. Öğrencilerimizin tek isteği var. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine hanımı köyümüze davet ediyorlar. Eğer onlar gelemezse biz nereye isterlerse gideriz diyorlar” dedi

Çiçeközü köyünde yaşayan 64 yaşındaki Ayşe Sert, “Emine Hanımı seviyoruz, köyümüzde görmek istiyoruz“ diye konuştu.

75 yaşında okuma yazma öğrenen Habibe Üzülmüş, “Emine Hanımı görmek istiyoruz. Allah razı olsun, Emine Hanım sayesinde bu yaşta gelip bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz” dedi.

Diğer öğrencilerden Ünzile Mestan (68), “Telefon açmayı bilmiyordum, takvim kağıtlarını okumayı bilmiyordum, adımı soyadımı bilmiyordum, imza atmayı bilmiyordum. Allah razı olsun, Sinan Hoca ve Emine Erdoğan sayesinde hepsini öğrendim. 68 yaşından sonra nüfus kağıdına kendi elimle imzamı attım. Cumhurbaşkanımızı, Emine Hanımı burada görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız buraya gelemezse, bizi davet etsin, biz oraya gidelim“ diye konuştu.

Okuma yazmayı öğrenen ve diploma almaya hak kazanan öğrenciler Emine Erdoğan’dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.