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27 Nisan 2018 Cuma 08:53

(Özel Haber) Geri dönüşüme atmayıp kıyafet yaptılar

Balıkesir’de çocukların geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kıyafetlerle sergiledikleri defile büyük ilgi gördü.Geri dönüşüm malzemelerini kullanarak alüminyum folyodan astronot kıyafeti, çöp poşetinden elbise ve birbirinden ilginç...

(Özel Haber) Geri dönüşüme atmayıp kıyafet yaptılar
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Balıkesir’de çocukların geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kıyafetlerle sergiledikleri defile büyük ilgi gördü.

Geri dönüşüm malzemelerini kullanarak alüminyum folyodan astronot kıyafeti, çöp poşetinden elbise ve birbirinden ilginç kıyafetler yapan Mithatpaşa Anaokulu öğrencileri, gösterileriyle büyüledi. Doğanın önemine vurgu yapmak için karton kutulardan da ağaç yapan öğrenciler sahnede gösterdikleri performansla da büyüklere taş çıkarttı. Yaptıkları kıyafetleri giyerek okul bahçesinde defileye çıkan minik öğrenciler manken edasıyla sahnede boy gösterdi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren okul müdürü Ali Erdem, "Öğrencilerimiz diğer insanların çöpe attıkları ambalaj atıklarını çöpe atmayarak, onlardan farklı ürünler oluşturarak yeniden dönüştürülebileceğini gösterdiler. Velilerimiz evde elbise, şapka, aksesuar gibi birçok ürün yaparak müthiş bir katılım gösterdiler. Velilerimiz için de müthiş bir etkinlik oldu" dedi.

Velilerden Özgür Tosun ise, "Doğaya katkı sağlamak ve gelecek nesillere aktarılabilmesini sağlamak için çocuklarımızla yaptığımız çok güzel bir etkinlikti" şeklinde konuştu.
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