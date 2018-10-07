(Özel Haber) Öğrencilerden geleneksel köy kültürü ile turizme büyük katkı

Güney sahillerindeki oteller yerine Altınköy Açık Hava Müzesi’ndeki konaklarda verdikleri hizmetlerle eğitimlerini sürdüren meslek lisesi öğrencileri, gelen yerli ve yabancı konukları geleneksel köy kültürü ile ağırlayarak turizme de katkı sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre en yüksek döner sermaye geliri elde eden 10 okul arasına giren Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tarım alanları, Altınköy Açık Hava Müzesi’ndeki konakları ve köy kahvaltısı hizmetiyle hem uygulamalı eğitim alıyor hem de Ankara turizmine büyük katkı sağlıyor. Öğrenciler uygulama anaokulu, Altınköy konakları, köy kahvaltısı, sanayi nakışı atölyesi, ev mefruşatı atölyesi, matbaa üretim atölyesi, kuru temizleme atölyelerinde yaptıkları üretimlerle 3 milyon 205 bin liralık gelir elde etti.

Okul Müdürü Nazan Şener, “Okulumuzun üretim atölyelerinden bir tanesi de konaklama seyahat hizmetleri alanı. Öğrencilerimizin uygulama yaptığı uygulama otelleri, yiyecek içecek hizmetleri öğrencilerinin hafta içi ve hafta sonları kahvaltı verdiği bir mekan. Burası Altındağ Belediye Başkanımız Veysel Tiryaki’nin okulumuza protokol kapsamında tahsis ettiği çantı konakları. 5 tane konağımız var ve 28 yatak kapasitesiyle otel hizmeti veriyoruz. Ulusal ve uluslararası dışarıdan gelen misafirlerimiz, yurt içinden gelen konaklamak isteyen, köy kültünü, köy havasını, köy ortamını yaşamak isteyen misafirlerimiz konaklıyor” diye konuştu.

Güney sahilleri yerine geleneksel köy kültüründe eğitim

Yiyecek içecek alanında da tamamen doğal ürünlerle kahvaltı verildiğini kaydeden Şener, “Yoğun bir misafir katılımımız var. Açık hava müzesi, Veysel Tiryaki Başkanımızın Ankara’ya kazandırdığı en büyük projelerden bir tanesi. Burası da çok güzel. Bizim için de çok önemli bir yer. Çünkü konaklama, seyahat alanı öğrencilerinin uygulama alanları genelde hep yaz sezonlarında güney sahilleri oluyordu. Benim gönlümden böyle bir şey geçiyordu ve bize bu nasip oldu. Değerler eğitimi kapsamında köyde, köy ortamında çocuklarımız bir misafir ağırlıyorlar. Hem geleneksel değerlerimize sahip çıkıyorlar. Otellerimizin donanımı da geleneksel kültürümüze hizmet ediyor. Bu anlamda da hem de geçmişi yaşatıyoruz. Başkanımız bu konuda bize çok büyük destek. Biz de mahcup etmemeye çalışıyoruz. Hem öğrencilerimizi hem ailelerini bu şekilde meslek sahibi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şener, şunları kaydetti:

“Karapürçek bölgesindeyiz. Çocuklarımızın çoğu bu bölgenin insanı. Karapürçek’teki çocukların istihdamı için de bu bölge çok önemli ve iş sahibi oluyorlar. İşletmeye de öğrenci verirken Karapürçek’te oturan çocuklarımız buradalar ve hedefim biz burayı okul olarak yıllarca işletmeyeceğiz, benim mezun ettiğim, bu anlamda iş yapan çocuklar, inşallah bu bölgenin insanı buraları işletme fırsatı yakalarlar, istihdam edilirler. Bu da ekonomiye ayrı bir katkı. Döner sermaye olarak üretimde katkısı var. Atölyelerimizin bir tanesi de buydu diğer alanlardan sonra. Çocuklarımız harçlıklarını alıyorlar, bahşişlerini alıyorlar, keyifle çalışıyorlar. Bir de şunu yaşıyoruz dönem dönem, ‘benim babaannem şunu da yapıyordu’ diyor. Yeni menü geliyor, farklı börekler, farklı reçeller, farklı tatlar da geliyor ve geleneksel yemek mutfağımızı da güncel tutmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da çok keyifli. Ankara turizmine en büyük katkı sağlayan şu an burası. Cumartesi, pazar günleri yoğunluk çok fazla oluyor. Çok büyük ilgi oluyor. Köy ortamı özellikle çocuklar ilgili alanı. Tarım alanında uygulamalar ve doğal tarım ürünleri var. Köyümüzde her şey var. Yumurtamız, tereyağımız, sütümüz, unumuz köyden. Hem ekonomi, hem tarım hem turizm anlamında da çok büyük bir hizmet. Bizde bu hizmetin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz.”

“Tekrardan bir şansım olsa yine bu bölümü seçerdim”

12. sınıf öğrencisi Özge Kızılkaya, aşçılık okuduğunu belirterek, “İleride de bölümümü devam ettirmeyi düşünüyorum. Kendimi daha çok geliştirdiğim zaman restoran açmayı düşünüyorum. Günde 60 misafirimiz oluyor. Hafta sonları daha fazla, hafta içleri ondan daha az oluyor ama sürekli müşterilerimiz geliyor. 2 aydır burada çalışıyorum hafta içi, hafta sonu. Stajımızda konaklama ve yiyecek içecek birleştiği için buradan da gelir sağlıyoruz. Benim çalıştığımı görenler, Anadolu lisesinde okuyan arkadaşlarım mesleğe gelseydik keşke diyorlar. Benim de tekrardan bir şansım olsa yine mesleğe gelirdim, yine bu bölümü seçerdim. Çok da mutluyum. Yemek yapmayı çok seviyorum, sürekli yapıyorum. Bölümümü zaten devam ettirmeyi düşünüyorum. İslim kebabını güzel yaparım” ifadelerini kullandı.

Altınköy konaklarında çalışan 12. sınıf turizm öğrencisi Sevgi Sarısal, yatak düzenlerini öğrendiğini, gelen misafirlerle nasıl ilgilenildiğini öğrendiğini belirterek, bölümünü sevdiğini anlattı. Sarısal, "Meslek lisesini seviyorum. En azından meslek lisesi bittikten sonra güzel bir iş hayatım olacak bölümüm üzerinden. Bölümümü devam ettirmek istiyorum. Devam ettiremezsem istediğim bölüm müzik öğretmenliği. Hayalimde bir işletme kurup acente olarak butik oteller işletmek, burada yeni insanlara benim çalıştığım düzeyde onlara öğretmek, gelecek nesildeki turizmin ne olduğunu, nasıl çalışıldığını öğretmek isterim” dedi.