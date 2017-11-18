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18 Kasım 2017 Cumartesi 09:04

(Özel Haber) Yemeğin ustaları otistik öğrencileri sevindirdi

Balıkesir Lokantacılar Odası, Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne trambolin, bisiklet ve yürüme bandı hediye etti.

(Özel Haber) Yemeğin ustaları otistik öğrencileri sevindirdi
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Balıkesir Lokantacılar Odası, Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne trambolin, bisiklet ve yürüme bandı hediye etti.

Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri otistik çocuklara yönelik eğitim veren Balıkesir Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni gezdi. Merkez hakkında bilgi veren Uygulama Merkezi Müdürü Yasemin Oflas, "Okulumuz 3-15 yaş arası ağır otizm teşhisi almış çocuklara eğitim veren bir kurum. Okulumuzda çocukların özbakım becerilerine yönelik eğitimler verilmektedir. Dil konuşma eğitimi, okuma yazma, matematik, oyun spor ve fizik etkinlikleri anlamında dersler verilmektedir. Çocuklarımızın eğitiminde oyun ve fiziki etkinlikler çok önemli bir adım. O yüzden okulumuzun spor malzemeleri anlamında desteğe ihtiyacı vardı" dedi.

Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız ise, otistik öğrencilerin ihtiyacı olan spor aletlerini kendilerine armağan etmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu çocuklarımıza küçükte olsa bir destek bir katkımız olur mu düşüncesiyle okulumuzu ziyaret ettik. Burada ihtiyaç duyulan spor aletlerinin olmazsa olmaz olduğuydu. Bu konuyla ilgili bir araştırma yaptık, oda olarak bir çalışma gerçekleştirdik. Okulumuzda bulunan otistik engelli çocuklarımızın kapalı alanlarda spor yapabilmeleri için Balıkesir Lokantacılar Odası olarak bir takım spor aletleri hediye ettik. Sürekli ihtiyaçlarına destek olmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

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