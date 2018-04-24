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24 Nisan 2018 Salı 16:38

Pekin Üniversitesi, Guanghua Yönetim Okulu liderliğinde ’Yol ve Kuşak Enstitüsünü’ açıyor

Çin’in Ulusal Kuşak ve Yol Programının desteğiyle Pekin Üniversitesi, gerçekleştirilen törende yeni Kuşak ve Yol Enstitüsü’nün açılışını duyurdu. Enstitünün, üniversitenin ilk sıralarda yer alan Guanghua İşletme Okulu tarafından yönetileceği bildirildi.

Pekin Üniversitesi, Guanghua Yönetim Okulu liderliğinde 'Yol ve Kuşak Enstitüsünü' açıyor
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Çin’in Ulusal Kuşak ve Yol Programının desteğiyle Pekin Üniversitesi, gerçekleştirilen törende yeni Kuşak ve Yol Enstitüsü’nün açılışını duyurdu. Enstitünün, üniversitenin ilk sıralarda yer alan Guanghua İşletme Okulu tarafından yönetileceği bildirildi.

Çin’in ulusal Kuşak ve Yol Programının desteğiyle Pekin Üniversitesi, gerçekleştirilen törende yeni Kuşak ve Yol Enstitüsü’nün açılışını duyurdu. Enstitünün, üniversitenin ilk sıralarda yer alan Guanghua İşletme Okulu tarafından yönetileceği bildirildi. Açılış törenine Çin Halkı Politik Danışma Konferansı (Chinese People’s Political Consultative Conference) Ulusal Komitesinin Başkan Yardımcısı Zheng Jianbang, Kuşak ve Yol Programı Yürütme Grubu Genel İlişkiler Ofisi Direktörü Zhao Ai, Eğitim Bakanlığı Öğretmen Eğitimi Departmanı Direktörü Wang Dinghua, Pekin Üniversitesinin önemli yöneticileri ve hükümet temsilcileriyle dünyanın dört bir yanından işletme yöneticilerinin katılım gösterdi aktarıldı.

Enstitünün, program kapsamında yer alan ülkelerdeki geleceğin liderlerine eğitim fırsatları sunacağı, programın projelerine yönelik araştırmalar gerçekleştirileceği ve insandan insana değişim için bir platform olarak hizmet vereceği söylendi. Bu hedeflerin, PKU Guanghua’nın global olarak kabul edilen ticari uzmanları ve Pekin Üniversitesi’nin diğer birinci sınıf fakültelerindeki akademik kaynaklar arasında gerçekleştirilecek disiplinler arası koordinasyonla başarılacağı belirtildi.

Kuşak ve Yol Enstitüsü’nün açılış töreninde Pekin Üniversitesi Başkan Yardımcısı Wang Bo, enstitünün kuruluşu kapsamında Çin’in büyüyen uluslararası rolünü belirterek şu ifadeleri dile getirdi: "Çin’in kalkınması, ülkenin 40 yıl önceki reformu ve kuruluşundan beri yeni bir aşamaya girdi. Çin, dünyanın geri kalan yerlerine bağladı".

Öğrenci alımına ilişkin gelecek planları özetleyen PKU Guanghua Dekanı Lıu Qiao şu ifadeleri kullandı: "2018 yılında Çin’in Ulusal Kuşak ve Yol Programı kapsamındaki ülkelerden güçlü liderlik becerileri ve global vizyonu olan istekli ve parlak bireyleri kabul etmeye başlayacağız. Gelen öğrenciler ilk olarak PKU Guanghua’nın lisans programına, uluslararası MBA ve EMBA programlarına ve global yönetici eğitimi programlarına başvurabilirler. Önümüzdeki yıllarda ilave programlar eklenecektir’’.
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