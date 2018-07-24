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24 Temmuz 2018 Salı 12:58

Piyangocu 41 yaşında üniversite diploması aldı

Afyonkarahisar’da piyango bileti satışı yapan Şükrü Çetinaktı, 41 yaşında önlisans diploması alırken, Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitim hayatına ise devam ediyor.Afyonkarahisar’da Milli Piyango bileti satışı...

Piyangocu 41 yaşında üniversite diploması aldı
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Afyonkarahisar’da piyango bileti satışı yapan Şükrü Çetinaktı, 41 yaşında önlisans diploması alırken, Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitim hayatına ise devam ediyor.

Afyonkarahisar’da Milli Piyango bileti satışı yapan Şükrü Çetinaktı’nın eğitim azmi pek çok insana örnek olacak nitelikte. Çetinaktı, Afyon Meslek Yüksekokulu Elektrik bölümünden önlisans diploması aldı. 4 yıllık Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitim hayatına devam eden Çetinaktı, okumanın yaşının olmadığını ve 4 yıllık lisans diploması da alacağını belirtti.
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