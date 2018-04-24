Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde emeği geçenler unutulmadı

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, hizmete açılan yeni binalarının yapımında emeği geçen üniversite yöneticileri için bir teşekkür toplantısı düzenledi.

Fakültenin yeni binasında emeği geçen tüm üniversite yöneticilerinin katıldığı bir tören organize eden fakülte yönetimi, proje aşamasından son haline kadar destek veren tüm yöneticilere ve akademisyenlere teşekkür belgesi takdim etti. Celal Sönmez Salonu’nda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Üniversite Sekreteri Kemal Demirel, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Tunca, diğer yöneticiler ve öğrenciler katıldı.

Törende açılış konuşması yapan UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üniversitenin gelecek 25 yılının vizyonunu çizdik. Eğitim alanında karşılığı olan bir üniversitenin sadece eğitim vermesi yetmez. Kaliteli eğitim veren, akademisyenlerinin proje ürettiği ve bu projeleri pazarlayabilen, şehri ve devleti için çalışan bir üniversite modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra zeki öğrencilerin de üniversitemizi tercih etmesi için burs projesini hayata geçirdik. Üniversitemizi tercih eden en yüksek puanlı öğrencilere burs veriyoruz. Akademisyen kalitemizi her geçen gün yükseltiyoruz. Tüm bunların yanında akademisyenlerimize ve öğrencilerimize modern eğitim ortamları oluşturmak için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz Sağlık Bilimleri Fakültesi de böyle bir anlayışın ürünüdür. Son teknoloji ile donatılmış binalarımızda öğrencilerimiz kaliteli ve günün gereklerini içeren bilgiye kolaylıkla ulaşabilecekler” diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Tunca ise fakültede eğitim gören öğrencilerin daha donanımlı bir şekilde mezun olmalarının kendileri için de büyük bir önem taşıdığını söyledi. Bu amaçla yeni binalarına taşınmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Dekan Tunca, “Haziran 2015’te temeli atılan binamız tamamlanarak kullanılmaya başlandı. 3 katlı binamızda toplam 4 bin 815 metrekare kullanım alanı mevcut. Binamızda dersliklerin yanı sıra öğrenci sosyal alanı, lisansüstü dershaneler ile beceri ve simülasyon laboratuvarları yer alıyor. Ayrıca yeni binamızın hastanemize yakın lokalizasyonu eğitim programımızda geniş yer tutan uygulamalı derslerimize öğrencilerimizin daha rahat ulaşımına olanak sağlayacak. Bizlere tüm bu süreçlerde destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Dekan Prof. Dr. Berrin Tunca tarafından destek veren tüm üniversite yöneticilerine teşekkür belgeleri takdim edildi.