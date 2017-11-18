SANKO Üniversitesi akademik açılış töreni

SANKO Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı dolayısıyla 21 Kasım’da tören düzenlenecek.SANKO Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, akademik yıl açılış töreninin Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi’nde 21 Kasım Salı günü saat...

SANKO Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı dolayısıyla 21 Kasım’da tören düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, akademik yıl açılış töreninin Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi’nde 21 Kasım Salı günü saat 09.30’da başlayacağı belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ve Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun açılış konuşmalarından sonra protokol konuşmaları ve cüppe giyme töreni yapılacak.

Program, İstanbul Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Prof. Dr. Mahmut Atıf Berkman’ın vereceği ilk dersin ardından sona erecek.

Prof. Dr. Mahmut Atıf Berkman

Trabzon 1949 doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi ve aynı üniversitede Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde ihtisasını tamamladı.

Elazığ Asker Hastanesi’nde 1,5 yıl süreyle askerlik hizmeti yaptı. İstanbul Üniversitesi’nde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı. 1993 yılında Vehbi Koç Vakfı İstanbul Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nü kurdu ve çalışmalarını halen burada sürdürmektedir. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

SANKO Üniversitesi



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2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.