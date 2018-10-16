SGK müdürleri çözüm için toplandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürleri Derneğinin Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Yalova illerini kapsayan bölgel toplantısı İnegöl ilçesinde yapıldı.

Oylat’taki toplantıya Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Karaca, Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürü Adem Bedir, Yenişehir Sosyal Güvenlik Müdürü Nurbay Özkan, SGK Müdürler Derneği Başkanı Ali Turançiftçi, yönetim kurulu üyeleri, merkez müdür ve müdür yardımcıları katıldı. Toplantıda konuşan SGK Müdürler Derneği Başkanı Ali Turançiftçi, “7103 sayılı kanun ile getirilen sigorta prim teşvikleri, 7143 sayılı kanun ile getirilen ve başvuruları sonuçlanan Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırması değerlendirildi. Bu yapılandırmada işverenlerin, sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu paydaşlarının yaşadığı problemlerin neler olduğu, çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulunduk” diye konuştu.

Başkan Turançiftçi, “Son derece verimli geçen toplantımızda Sosyal Güvenlik Kurumu personelin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürler Derneği olarak neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulunuldu. Gündemde olan kamu idarecilerinin ek göstergelerinin 3600’e ye yükseltilmesi düzenlemesine merkez müdür ve müdür yardımcılarının dahil edilmesi için neler yapılabileceği konularında yapılacak çalışmaları değerlendirdik” dedi.