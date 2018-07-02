Sınavlarda anlam ve paragraf sorularının önemi ortaya çıktı

Hafta sonu yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yerleştirme Sınavı’ndaki (AYT) Türkçe-Edebiyat sınavın anlam ve paragraf sorularının önemi ortaya çıktığı belirtildi.Geçtiğimiz eğitim dönemi ÖSYM kararı ile Yüksek Öğretime...

Hafta sonu yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yerleştirme Sınavı’ndaki (AYT) Türkçe-Edebiyat sınavın anlam ve paragraf sorularının önemi ortaya çıktığı belirtildi.

Geçtiğimiz eğitim dönemi ÖSYM kararı ile Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) yerine getirilen yeni sistem olan TYT ve AYT sınav soruları dün akşam itibariyle açıklandı. Değişen sınav sistemindeki sorular birçok kişi tarafından merak ediliyordu.

“ÖSYM’nin anlama daha çok önem verdiğini gördük”

YGS-LYS sorularına göre bu sınavdaki sorularda herhangi bir kolaylık, zorluk farkı olmadığını dile getiren Eskişehir’de görev yapan Türkçe Öğretmeni Onur Aksoy, öğrencilerin genel olarak paragraf sorularının uzun olduğunu söylediklerini dile getirdi. Aksoy, açıklamasında, edebiyat soruları hakkında ise "Türkçe’de geçen seneye göre paragraf soruları daha uzun sürdü. Soru dağılımı geçen seneye göre hemen hemen aynıydı. Sadece çocukları zorlayan paragraf sorularının uzun olmasıydı. Edebiyat sınavına gelince 24 sorunun 4’ünün anlam sorusu olduğunu görüyoruz. Geri kalan 20 sorunun tamamı açık ve net bilgi sorusuydu. Genel olarak her iki sınav hakkında bir ifade kullanmak gerekirse burada öğrencilerin daha çok anlam ve paragraf üzerinde çalışması gerektiğini, ÖSYM’nin anlama daha çok önem verdiğini gördük” ifadelerini kullandı.

“ÖSYM ipuçlarını verdi”

Bundan sonraki sınav dönemleri hakkında ÖSYM’nin bir kaç konuda ipucu verdiğini ifade eden Onur Aksoy, öğrencilere şu şekilde tavsiyelerde bulundu:

“Dil bilgisi sorularına nazaran öğrencilerin anlam sorularını anlamak için daha önce çıkmış ALES, üniversite sorularına dikkat etmeleri gerekiyor. Bir şekilde kendilerini buna göre hazırlamaları gerekiyor. ÖSYM bunun ipuçlarını verdi. Dolayısıyla anlamın ne kadar önemli olduğunu dil bilgisi sorularından anlıyoruz. Eklerin dahi anlam üzerinden giderek sorulması, paragraf sorularının uzunluğu, kelime hazinesinin ve kelime anlamlarına daha çok yoğunlaşılması gerektiğini gösteriyor. Kitap okurken bilmedikleri kelimelerin anlamlarını araştırmaları gerekiyor.“