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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:10

Sınırdışı korkusuyla 8 bin 500 Suriyeli çocuk okula gitmiyor

Bursa’da ikamet ededen Suriyelilerin ilkokul çağındaki 8 bin 500 çocuğu okula göndermediği açıklandı. Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Suriyeli ailelerin sınırdışı edilme korkusuyla çocuklarını okula göndermeye çekindiklerini...

Sınırdışı korkusuyla 8 bin 500 Suriyeli çocuk okula gitmiyor
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Bursa’da ikamet ededen Suriyelilerin ilkokul çağındaki 8 bin 500 çocuğu okula göndermediği açıklandı. Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Suriyeli ailelerin sınırdışı edilme korkusuyla çocuklarını okula göndermeye çekindiklerini söyledi.

Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Uludağ Üniversitesi, Suriyeli göçmenlerin yükseköğretim ve denklik konusundaki sorularını yanıtlamak ve sıkıntıları çözmek amacıyla Rektörlük binasında bir toplantı yaptı. Yükseköğretim görmüş Suriyelilerin katıldığı toplantıda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bursa’da 148 bin Suriyelinin yaşadığını, 18 bin öğrencinin eğitimine devam ettiğini, ancak 8-15 yaşlarındaki 8 bin 500 dolayında çocuğun hiç okula gitmediğinin belirlendiğini açıkladı. Uyum içinde ve sağlıklı bir şekilde bir arada yaşayabilmeleri için çocukların eğitim ve öğretimlerini aksatmadan tamamlamaları gerektiğine işaret eden Avcı, Suriyelilere seslenerek, “Hiç çekinmeden, endişe etmeden çocuklarınızı okula gönderin. Bu çocuklarımız yazın telafi eğitimi alacaklar ve sonra normal eğitime intibak edecekler. Bu çocukların eğitimi için Milli Eğitim, Halk Eğitim, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar seferberlik halinde. Eğitimin masraflarının bir kısmını da uluslararası kuruluşlar sağlıyor. Sizler de çevrenizde çocuklarını okula göndermeyenler varsa söyleyin, onlara tavsiyelerde bulunun, bize destek olun” dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atakan Avcı da, yükseköğretim ve denklik konusunda bir sunum yaptı. Avcı, kimlerin başvurabileceğinden, başvuruların nasıl değerlendirildiğine kadar ayrıntılı bilgiler verdi. Daha sonra, Suriyelilerin konuyla ilgili soruları cevaplandırıldı.
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