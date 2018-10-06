Şuhut’ta 30 kişi katı yakıt belgesi için başvuru yaptı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen katı yakıt belgesi kursuna 30 kişi katıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen katı atık belgesi almak için düzenlenen eğitim kursuna 30 katıldı. Eğitmen Muhittin Çağlar koordinesinde devam eden eğitim kursu oldukça yoğun bir katılım içerisinde gerçekleşiyor. Katılımcılar kış aylarının gelmesi dolayısıyla iş amacıyla katı yakıt belgesi almak için eğitim kursuna katılım sağladı.