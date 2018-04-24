Surlariçi’nin ışıkları yeniden yanacak

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, KAÜ’nün Lefkoşa’da değişim ve dönüşüm sürecini başlattığını ve değişimin Lefkoşa Surlariçi’nde kendini hissettirmeye başladığını...

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, KAÜ’nün Lefkoşa’da değişim ve dönüşüm sürecini başlattığını ve değişimin Lefkoşa Surlariçi’nde kendini hissettirmeye başladığını söyledi.

KAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada Lefkoşa Surlariçi’nde 2018-2019 yılında açılacak olan yeni fakülte ve programların Surlariçi’nin yeniden aydınlanmasına büyük bir imkân sağlayacağını kaydetti. Akpınar, "Yıllarca Lefkoşa için projeler üretilmiş ancak cesaretli adımlar hükümetlerimiz ve yerel yönetimlerimiz tarafından atılamamış, eski Lefkoşamız adeta kaderine terkedilmiştir. Yıllar öncesinin o ihtişamlı hayat dolu ışıklar kenti, Lefkoşa’sı o geçmişi bilmeyen, o kültürü yaşamayan, ’Lefkoşa’da Lefkoşa’yı yaşamayan’ insanlarımızın ellerine terkedilmiştir. Burada en büyük hata ve yanlışı yapan aslında Lefkoşa’nın gerçekte öz sakinleri olmuştur. Lefkoşalarını terkederek farklı şehir ve yerleşim alanlarında veya Surlariçi’nin dışında yaşamlarının devamına karar veren Lefkoşalılar ve başka ülkelere göç eden halkımız geçmişlerine sahip çıkmamışlardır. Esnaflarımız ya kaybolmuşlar ya da Surlariçinden ayrılmışlardır. Vakıflar İdaremizin kontrolünde olan konaklar, evler, yaşam ve ticari alanlar, özellikle özel vakıflara ait olan emlaklar kaderlerine bırakılmış adeta unutulmuş, kuşların ve sokak köpeklerinin yuvaları haline gelmiştir. Yerel yönetimler bütçesel yetersizlikler sebebiyle sahip oldukları emlakları kaderlerine bırakmışlardır” ifadelerini kullandı.

“Araştırma alanları aydınlanıyor”

Akpınar, bugün KAÜ’nün gerçek değerini vererek kira veya satın aldığı emlakların, kampüs eğitim ve araştırma alanlarını bir bir aydınlatmaya başladığını da ifade ederek, şöyle konuştu:

“KAÜ bölgeye dikkat çekmiş, bazı Lefkoşalılarımız da yavaş yavaş geçmişlerini sahiplenmeye başlamıştır. Özellikle gençlerimiz, aslında o yılları, geçmişi yaşamamış olsalar da bizlerin izinde atalarının geçmişlerini gelecekle ilişkilendirmeye başlamıştır. Sanatçılarımız ellerindeki tüm imkânları ile Surlariçi’ne dikkat çekebilmek için inanılmaz çalışmalar ortaya koymaktadırlar” dedi.

Akpınar, hükümet, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Vakıflar idaresine de seslenerek, çok daha cesaretli adımlar atmalarını istedi. Akpınar ayrıca şunları kaydetti:

“Lefkoşa Surlariçi’ni dünya kültür mirasına, bilim dünyasına süratle kazandırmalıyız. Atıyor olduğumuz adımlar desteklenmelidir. Her gün bir yaşam, iş, eğitim alanı daha aydınlanmalıdır. Doğa park alanları oluşturmalı, surlar çevresindeki parklar düzenlenmeli, çekim merkezleri artırılmalı, küçük konsept otellerin sayısal artışına imkan sağlanmalıdır. Ağırlama alanları geliştirmeli, sanat atölyeleri oluşturmalı, gençlerimizin küçük işletme alanlarına teşvikler verilmeli, atıl durumda olan vakıf ve yerel yönetimlere ait olan binalar kullanım amaçlarına göre restore edilmeli, Lefkoşa’nın geçmişte, bisikletlerle kendi içinde yaşadığı, dünyanın kültür mirasının en güzel örneklerinden biri olduğu tüm dünyaya haykırılmalıdır. Ayrıca Serhat Akpınar tüm görüşlerinizi benle paylaşabilir, olumlu olumsuz eleştirilerinizi aktarabilirsiniz. Işıklar şehri Lefkoşamız için.”