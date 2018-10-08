Taşımalı eğitime ’tersten’ bakış

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Alper Bekar, köylerdeki ve merkez mahallelerdeki öğrencilerin şehir merkezlerine taşımalı eğitimle taşınması yerine, ulaşımı kolay olan bölgelere şehirden taşıma yapılabileceğini önerisini getirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TTSO Meclis üyesi Alper Bekar, Türkiye’nin öğretim konusunda tüm eleştirilere rağmen aslında çok başarılı olduğunu ancak öğrendiklerimizi hayata geçirme yani eğitimli hale gelme noktasında problemler yaşandığını kaydetti. Taşımalı eğitimle ilgili de bir öneride bulunan Bekar "Özellikle ilk 4 sınıfta, köylerdeki ve merkez mahallelerdeki öğrencilerin şehir merkezlerine servislerle taşımalı eğitimle taşınması yerine, ulaşımı kolay olan bölgelere şehirden yukarı doğru taşıma yapılabilmelidir. Şehir merkezindeki popüler ve talep gören birçok öğretmen arkadaş gerek mali olarak gerekse psikolojik olarak yönlendirilip bu okullarda sınıf öğretmeni olarak görevlendirilmelidir. Bu okullarda öğrencilerin hayvanlarla ve doğayla olan diyalogları, irtibatları artırılmalı. Tavuk, inek, kuzu gibi hayvanların, marul, maydanoz gibi sebzelerin nasıl yetiştiğini öğrenci bizzat orada takip etmeli, hayata hazır hale getirilmelidir” dedi.

Alper Bekar, yaklaşık üç yıl önce bir çok dershanenin ruhsatlarının iptal edilerek bunların yerine özel öğretim kursları veya temel liseler inşa edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Temel liselerimiz maalesef aramızda en stresli olanlarımızdır. Çünkü 4 yıl süre içinde yeni binalarında hizmet vermek zorundadırlar. Bu süre de önümüzdeki yılın başında dolmaktadır. Malum Trabzon’da alan problemi olduğundan belediyeler tarafından imar eksiklerinin tamamlanması, o arazilerin eğitime dönüşümü çok zaman almaktadır. Bu konuda gün geçtikçe maliyetler arttığı için bu kurumlarımız şu anda inanılmaz bir stres içinde. Belediyelerdeki sorunların çözümüne sağlanacak katkı bu arkadaşlar açısından güzel bir hamle olacaktır. Aksi halde bu kurumların kapanmakla yüz yüze kalması, mali problemler hatta marka kayıplarıyla karşılaşmaları kaçınılmazdır.”

Bekar, özel eğitim kurslarına ilk açıldıklarında 3 ders sınırlaması getirildiğini, daha sonra bu sayının 5 derse çıkarıldığını vurgulayarak “5 ders hiç uygulanmadan bir süre sonra tek derse düşürüldü. Bu bizlerde bir panik ve stres oluşturdu. Her türlü ortamda ‘kapanıyorsunuz, kapatılıyorsunuz’ gibi sözlerle karşılaştık. Haliyle insanlar şu anda yeni bir kurs açmaktan, mevcut kurslarına yatırım yapmaktan imtina eder vaziyettedirler” diye konuştu.

Alper Bekar, Trabzon ölçeğinde birçok devlet okulunun kurs verdiğini de ifade ederek “Gerçekten de Trabzon’da 1-2 tane okul gerçekten başarılı. Ama bunların dışındakilerde kesinlikle en ufak bir başarı söz konusu değildir. Bunları dile getirmezsek kendimizi suçlu hissedeceğiz. Bunun özellikle altını çiziyorum. Bu özellikle takip edilmek zorundadır. Bir de belediye kursları var. Gerçi Halk Eğitim açıyor, belediye ‘biz verdik’ diyor. Bence belediye buraya harcadığı maliyetin daha altında, bizimle rekabet ediyor ortamı yaşatmadan bunu ihale edebilmeli. Belki birçok durumu iyi olmayan, kadrosu kurumu müsait olan arkadaşlar, gerek tek başına gerek ortak hareket ederek daha düşük maliyetlere bu eğitim hizmetinde belediyeye yardımcı olabilir. Biz ‘belediye bu konuda bir şey yapmasın’ demiyoruz. İnanın şu anda birçok öğrenci Atapark’taki kütüphanede yer kapmaca oynuyorlar. Çanta bırakıyorlar sabahleyin. Gerek halk eğitim gerekse de belediye ders çalışma imkânı olamayan veya ev ortamı müsait olmayan öğrencilere ders çalışabilmeleri için gerek kütüphane, gerekse de kantin-kafeterya gibi hizmet verirse biz de kendilerine her türlü desteği veririz ve alkışlarız” şeklinde konuştu.

Meclis Üyesi Alper Bekar, OSB içinde özel mesleki teknik lise açılması uygulamalarının araştırılmasının da ihtiyaca göre kalifiye eleman yetiştirilmesi açısından önemli bir adım olacağının altını çizdi. Bekar, ekonomik problem yaşayan köy ve mahalle okullarının temizlik malzemesi giderlerinin karşılanması için çalışma yapılması gerektiğini de vurguladı.