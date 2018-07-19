EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:58

Teknoloji Takımı, İhlas Koleji’nden ikinci yıldızını seçti

Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Ahmet Berhan Keklik Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında düzenlenen elemelerden başarıyla geçti.

Teknoloji Takımı, İhlas Koleji'nden ikinci yıldızını seçti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Ahmet Berhan Keklik Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında düzenlenen elemelerden başarıyla geçti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen programda yapılan iki elemeli yarışmada başarıya ulaşan Keklik, bu sayede 2018 Geleceğin Teknoloji Yıldızları arasına girerek 36 aylık robotik ve kodlama eğitimini ücretsiz olarak almaya hak kazandı.

Alacağı 36 aylık eğitimi heyecanla beklediğini söyleyen Ahmet Berhan Keklik, bu eğitimin sonunda Türkiye Teknoloji Takımı’na gireceğini söyledi. Eğitimini aldıktan sonra da kendini geliştirmeye devam edeceğini ifade eden Keklik, gelecekte robotik kodlama alanında çalışmak istediğini söyledi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin Türkiye Teknoloji takımına iki öğrenci gönderdiklerini vurgulayarak, “Öğrencilerimiz Ömer Faruk Meral ve Ahmet Berhan Keklik, bizleri mutlu ederek Türkiye Teknoloji Takımı’na girdiler. Kendilerini 36 aylık çok değerli bir eğitim bekliyor. Şimdiden öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku