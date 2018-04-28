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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:42

Teknosa, 2018’e yüzde 17 büyümeyle başladı

Teknosa, 2018 yılına da büyüme ile başladı. İlk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Teknosa, yılın ilk üç ayında cirosunu yüzde 17 büyüterek 808,4 milyon TL’ye ulaştırdı. Aynı dönemde Teknosa’nın operasyonel karlılığı...

Teknosa, 2018'e yüzde 17 büyümeyle başladı
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Teknosa, 2018 yılına da büyüme ile başladı. İlk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Teknosa, yılın ilk üç ayında cirosunu yüzde 17 büyüterek 808,4 milyon TL’ye ulaştırdı. Aynı dönemde Teknosa’nın operasyonel karlılığı (FAVÖK) 32 milyon TL oldu.

Teknosa, 2018 yılına başarılı bir başlangıç yaparak ilk çeyrek sonuçlarında büyüme açıkladı. 2018 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 17 artırarak 808,4 milyon TL ciro gerçekleştirdi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan Teknosa, yılın ilk çeyreğinde artan ortalama sepet tutarı ve dönüştürme oranının etkisiyle hedeflenen büyümeyi yakalarken, omnichannel (çoklu kanal) yatırımlarına devam etti. Teknosa’nın operasyonel karlılığı (FAVÖK) da geçen yıl aynı döneme göre artış göstererek 32 milyon TL’ye ulaştı.

2018 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “2017 yılını başarılı finansallarla kapatmamızın ardından 2018 yılına da büyüme ile başladık. Üstelik bu büyüme, mevcut mağazalarımızda gerçekleştirilen satış verimliliği ve hizmet kalitesi aracılığıyla benzer mağaza satışlarında (like for like) elde edilen yüzde 16 büyümeden kaynaklanıyor. Müşterilerimize mükemmel deneyim sunmak adına bu yıl için 60 milyon TL’lik yatırım yapacağımızı açıklamıştık. Bu hedeften şaşmadan yatırımlarımıza aynı hızda devam ediyoruz. Yatırımlarımızın odağında olan Teknosa.com’un ilk çeyrekte gerçekleştirdiği yüzde 15’e yakın büyümeyi, yılın sonuna doğru yaklaşık 2 kat artırmayı hedefliyoruz. Sektörümüz için hareketli, hikayesi ve özel günleri daha çok olan bir döneme girdik. Mağazalarımız ve online platformlarımızdaki yenilikler ve fark oluşturan hizmetlerimizle müşteri deneyiminde çıtayı yükseltip, teknoloji alışverişinde tercih edilen adres olmaya devam edeceğiz" dedi.
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