Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü için Prof. Dr. İsmail Demircioğlu’nun ismi geçiyor

Yeni kurulan Trabzon Üniversitesi rektör adayları arasında Prof. Dr. İsmail Demircioğlu’nun da ismi geçiyor.Yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış pek çok makale ve kitabı bulunan Demircioğlu, halen Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik...

Yeni kurulan Trabzon Üniversitesi rektör adayları arasında Prof. Dr. İsmail Demircioğlu’nun da ismi geçiyor.

Yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış pek çok makale ve kitabı bulunan Demircioğlu, halen Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurucu dekanlığı görevini yürütüyor. Aynı zamanda Jandarmanın ilk sivil paşası olan Demircioğlu’nun Trabzon Üniversitesi’nin kurucu rektörü olarak atanabileceği belirtiliyor.