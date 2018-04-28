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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:20

TÜGVA’dan YKS tatbikatı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından Bursa genelinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik YKS deneme sınavı yapıldı.Bursa genelinde 11 bin 273 öğrenci ile gerçekleştirilen YKS tatbikatının ilk oturumu cumartesi...

TÜGVA'dan YKS tatbikatı
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından Bursa genelinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik YKS deneme sınavı yapıldı.

Bursa genelinde 11 bin 273 öğrenci ile gerçekleştirilen YKS tatbikatının ilk oturumu cumartesi günü yapıldı. İkinci oturum ise pazar günü yapılacak. TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Fatih Kaya, "İl genelinde 359 salonda 450 gözetmenle YKS öncesi Türkiye genelinde ilk defa bu kadar büyük ölçekli yapılan imtihanla bir ilke daha imza atmanın sevinci içerisindeyiz. Vakfımızın daha şuurlu, daha bilgili gençlik noktasında yürüttüğü bu organizasyonda öğrenci kardeşlerimizin YKS sınav şartlarının tamamını yerine getirmeleri istendi. İmtihan gününün heyecanını sınav öncesinde yaşayan genç kardeşlerimize büyük bir tecrübe kazandırmış olmanın sevinci içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bugün 1. etabı tamamlanan ve yarın ikinci etabı yapılacak olan deneme sınavlarına katılan öğrencilere yeşeren kalem hediye edildi. Bu yeşeren kalemin içerisinde bulunan tohumlarla gençler aynı zamanda sosyal sorumluluk projesine katılmış olacak.
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