Türk Eğitim Sen Nevşehir Şubesinde görev dağılımı yapıldı

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanlığında geçtiğimiz hafta yapılan olağan kongre sonrasında başkanlığa seçilen Tayfur Urgenç yönetimde görev dağılımı yapıldığını açıkladı.Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç yaptığı...

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanlığında geçtiğimiz hafta yapılan olağan kongre sonrasında başkanlığa seçilen Tayfur Urgenç yönetimde görev dağılımı yapıldığını açıkladı.



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Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç yaptığı açıklamada yönetim kurulunun ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdik dedi. Urgenç, “ Yönetim Kurulu toplantımız sonrasında, Memiş Bülbül Şube Sekreteri, Özcan Sert Mali Sekreter, Seyit Gemici Teşkilat Sekreteri, Hasan Hüseyin İyilikli Eğitim Sosyal İşler Sekreteri, Önder Doğan Mevzuat Sekreteri ve Bülent Yalçın ise Dış İlişkiler sekreteri olarak belirlenmiştir” dedi.