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01 Mayıs 2018 Salı 10:36

Türkiye mezunları Gambiya’da buluştu

Uluslararası Öğrenci Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen ve dünyada 41 ülkede devam eden 11’inci Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının Gambiya turu, Gambiya’nın başkenti Banjul’da gerçekleştirildi.Programa Türkiye’nin farklı...

Türkiye mezunları Gambiya'da buluştu
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Uluslararası Öğrenci Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen ve dünyada 41 ülkede devam eden 11’inci Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının Gambiya turu, Gambiya’nın başkenti Banjul’da gerçekleştirildi.

Programa Türkiye’nin farklı şehirlerinden mezun olan Gambiyalı öğrencilerle birlikte Gambiya’da okuyan lise öğrencileri, Maarif Vakfı yetkilileri, Gambiya Üniversitesinde çocuklara Türkçe eğitimi vermek için Yunus Emre Enstitüsü tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri, UDEF Başkan Yardımcısı Mahmut Oğuz, Eskişehir Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) Başkan Yardımcısı Şükrü Özer ve UDEF’in diğer yetkileri de katıldı.

Türkiye mezunu öğrenciler, program sonrası UDEF heyetine Gambiya’da kendilerine yeniden bir araya getirdikleri için yetkililere teşekkür etti. Öğrenciler, Türkiye’yi çok sevdiklerini ve özlediklerini dile getirdi.

Türkiye mezunları, İslam dünyası ve Müslümanların yanında olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Mezunlar, “Gambiya halkı Türkiye’yi çok seviyor. Lakin bölgede Türkiye’yi ve Türkiye tarafından yürütülen Türkiye Bursları yeterince bilmiyorlar. Bursların burada liselerde anlatılması gerekiyor. Ayrıca Gambiya için burs kontenjanının yükseltilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

UDEF tarafından düzenlenen 11’inci Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının ana teması ve sloganı ise, “Dünya beşten Büyüktür” olarak belirlendi.
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