Türkiye’nin ilk gerçek 4K çözünürlüklü planetaryumu ziyaretçilerini ağırlıyor

Türkiye’nin ilk gerçek 4K çözünürlüklü planetaryumu olan İstanbul Üniversitesi fen fakültesi E.C.A. planetaryumu, bir üniversite astronomi ve uzay bilimleri bölümü içinde kurulmuş, eğitim-öğretim ve halka açık etkinlikler için kullanılacak...

Türkiye’nin ilk gerçek 4K çözünürlüklü planetaryumu olan İstanbul Üniversitesi fen fakültesi E.C.A. planetaryumu, bir üniversite astronomi ve uzay bilimleri bölümü içinde kurulmuş, eğitim-öğretim ve halka açık etkinlikler için kullanılacak ilk planetaryum olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

İstanbul Üniversitesi ve E.C.A. iş birliği ile İÜ fen fakültesi astronomi ve uzay bilimleri bölümü binasında açılan planetaryum, 39 koltuk kapasitesiyle üniversite öğrencilerine ve vatandaşlara hizmet veriyor. Yapılan açıklamada; planetaryumun sunum sistemi, 10 adet özel projektör, 8 birimli çevresel ses sistemi, yüksek başarımlı bir bilgisayar ve özel ışıklandırma ve profesyonel klima sistemleriyle oluşturuldu. Halen gelişmiş ülkelerdeki planetaryumlarda gösterilen yüksek nitelikli ve Türkçe, İngilizce ile gerektiğinde Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Arapça dillerinde de sunum yapılabilecek filmlere sahip olan planetaryum, aynı zamanda üniversite öğrencileri için bir laboratuvar gibi çalışıyor.

İÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tansel Ak ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Talât Saygaç planetaryum ile ilgili bilgi verdiler.

"Planetaryum kubbesi küresel sinema perdesi işlevi görüyor"

Planetaryumun özellikleriyle ilgili açıklamalarda bulunan İÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tansel Ak, planetaryumun kubbe şekilli tavana sahip bir gösteri merkezi olduğunu söyledi.

Bir tür sinema salonu denilebilecek planetaryumun koltuklarının yatay olduğunu ve dolayısıyla seyircilerin gösteri esnasında tavana doğru baktıklarını kaydeden Prof. Dr. Ak, yapının kubbesinin aslında bir sinema perdesi işlevi gördüğünü vurguladı.

Planetaryumdaki gösterimler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ak, "Planetaryumda astronomik görüntüler, yıldızlar, gezegenler galaksiler gibi ne kadar gök cismi varsa bunların gerçek ya da animasyon haldeki görüntüleri video ya da resimler halinde oradaki izleyicilere gösterilir bu ekranda. Çok etkileyici bir ortamdır ve bu gösteri tekniği genelde slayt makineleri lazer projektörler ve elektromekanik sistemlerle gerçekleştirilir. Bütün bunların arkasında tabii çok gelişmiş bilgisayarlar, projeksiyon sistemleri var" şeklinde konuştu.

"Planetaryumlar bilim toplum etkinliklerinin yıldızlarıdır"

Planetaryumları bilim toplum etkinliklerinin yıldızları olarak nitelendiren Prof. Dr. Ak, bilimin halka sevdirilmesi özellikle çocuklara ve gençlere bilim sevgisi aşılanması bakımından planetaryumların son derece önemli merkezler olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Ak, İÜ Fen Fakültesi E.C.A. Planetaryumu’nun gerçek 4K özelliğine sahip olduğunun altını çizerek, planetaryumun 10 farklı slayt projektörüne sahip olduğunu belirtti ve Türkiye’de en yüksek çözünürlüklü planetaryum olduğunu vurguladı.

Planetaryuma gelen ziyaretçilerin de memnun kaldıklarını belirten Prof. Dr. Ak, "Bugüne kadar beklediğim kadar iyi değildi diyen kimseyi görmedim. Planetaryumu sadece açılışından beri 4 bin 500’den fazla kişi ziyaret etti" şeklinde konuştu.

"Çocuklara astronomi ve uzay bilincini öğretmeye çalışıyoruz"

Planetaryumun doğrudan doğruya astronominin konusu olduğuna dikkat çeken İÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Talât Saygaç ise çocuklara astronomiyi ve uzay bilincini öğretmeye çalıştıklarını ve planetaryumu ziyaret için yoğun bir talep olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Saygaç Astronomi dersinin okullarda okutulmadığını (kısmen seçmeli ders) vurgulayarak, "Şu anda gerçekten dünya konusu ile başlayan çocukların dersini tamamlayıcı olarak planetaryum oldukça işe yaramaya başladı. Yaklaşık 18 filmimiz var. Bunları Türkçe ve İngilizce olarak gösterebiliyoruz. İstenilirse turistler için de başka dillerde gösterebilme imkânımız var. Çocuklar ve gençler astronomiyi ve uzayı burada çok güzel öğreniyorlar ve farklı bir bilinç kazanıyorlar" dedi.

Planetaryumun üniversite için önemine değinen Prof. Dr. Saygaç, planetaryumun üniversitenin öğrencilerinin eğitiminde de kullanıldığını belirterek planetaryumun gökyüzünün eğitiminde önemli bir unsur olduğuna vurgu yaptı ve bu eğitimin Türkiye çapında yayılması gerektiğini kaydetti.

Planetaryumu ziyaret için randevu alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Saygaç astronomi.istanbul.edu.tr/bilimtoplum adresinden randevu alınabileceğini söyledi.