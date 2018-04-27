Türkiye’nin ilk ’Tersine Mentorluk Zirvesi’ gerçekleşti

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Unilever iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin ilk “Tersine Mentorluk Zirvesi”ne üniversite öğrencileri ve iş dünyası katıldı.

İlk tohumları 2017 yılında Unilever ile atılan “Tersine Mentorluk” çalışmaları yıl boyu gelişerek Ata Holding, Denizbank, Doğuş Otomotiv ve Turkish Women’s International Network’ün (TurkishWIN) katkılarıyla devam etti. Projeler her firmada farklı boyutlarda gelişme gösterdi ve farklı modeller oluştu.

Y kuşağı dünya nüfusunun neredeyse yüzde 40’ını oluşturuyor

Her türlü yeniliğe ve teknolojik gelişmeye çok çabuk adapte olabilen bir nesil olan Y kuşağı yani Millenial’lar doğmuş olduğu çağ itibarıyla dünya nüfusunun neredeyse yüzde 40’ını oluşturuyor. Bu nesil iş dünyasında da bayrağı yavaş yavaş X kuşağından devralmaya başlamış durumda.

Küreselleşen dünya düzeninde varlıklarını korumak ve geleceklerini daha iyi şekillendirmek isteyen firmalar da Y kuşağı gençlerin ne istediklerini, neye önem verdiklerini anlama yoluna gidiyor.

Tersine Mentorluk Projeleri sayesinde firmalar Y kuşağının mezuniyetlerini bile beklemeksizin onların fikirlerinden, düşünce ve yeteneklerinden yararlanma fırsatı bulabiliyor. Genç üniversite öğrencilerinin şirketlerin üst düzey yöneticilerine mentorluk yaptığı bu program, hem öğrencilerin iş dünyasında var olmalarını, hem de yöneticilerin genç kuşağı yarının iş dünyasının nasıl olacağını anlamalarını ve stratejilerini bu yeni düzene göre şekillendirmelerini sağlıyor.

Öğrenciler stratejik projelere katkı sağlıyor

Birçok şirketin Y kuşağı bakış açısına göre süreçlerini ve organizasyon yapılarını gözden geçirme eğiliminde olduğu bu dönemde, üniversiteden sistemli ve kurumsal bir şekilde destek almak yoğun bir ilgi görüyor. Firma içinden Y kuşağı olup yeni işe başlayanlarla yürütülen benzer projelerde üniversite öğrencilerinin de programa dahil edilmeleri, Tersine Mentorluğun başarısında önemli bir rol oynuyor. Rahat bir şekilde fikirlerini ifade eden üniversite öğrencileri böyle bir fırsat verildiğinde vizyoner öneriler ve projeler üreterek üst düzey yöneticilere veya stratejik projelere katkı sağlıyor.

Bu projenin öğrencilere farklı deneyimler kazandırdığını söyleyen Unilever İnsan Kaynaklarından Sorumlu YK Üyesi Steven Gross’un Mentoru Nil Sözen, "’Expat Tersine Mentorluk’ benim için gerçekten çok değerli ve bana çok şey katan bir deneyim oldu. Unilever gibi bir şirkette, Steven gibi üst düzey ve yabancı bir yöneticiyle tanışıp ona Y jenerasyonu hakkında mentorluk yapmak benim için büyük bir fırsattı. Bu proje sayesinde önemli bir network’um oldu” dedi.

Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Harm Goossens’ın Mentoru İrem Bilgili ise bu proje hakkında şunları söyledi:

"Unilever Tersine Mentorluk Projesi ve CO-OP sayesinde belki de büyük organizasyonlar dışında göremeyeceğim Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Harm Goossens ile tanışma, kendisine bire bir sunum yapma ve fikirlerini alma şansına sahip oldum."

Zirvede temsil edilen Tersine Mentorluk Projeleri şu şekilde sıralanıyor:

"Unilever İnsana Değer Projesi"

Öğrencilerin, Türkiye’deki tüm sektörler arasında son iki yıldır, hızlı tüketim sektöründe ise son 7 yıldır ‘En Çok Tercih Edilen İşveren’ unvanına sahip Unilever’in insan kaynakları stratejisini belirleyecek ekipte görev aldı. Y kuşağı olarak adlandırılan neslin iş hayatından, iş ortamından, işe alım süreçlerinden beklentileri ve iş yaşamındaki memnuniyetleri, Unilever’in insan kaynakları stratejisinin bu bağlamda gelecek beş yıl içinde nasıl şekilleneceğini belirlemeye katkı sağladı.

Yaklaşık olarak 2 ay süren projede Unilever Türkiye’nin üst düzey yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri takım olarak çalıştı. Öğrenciler Y kuşağı perspektifiyle yaptıkları çalışmalarını ve önerileri projeye dahil ettiler. İki ay sonunda proje Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Steven Gross öncülüğünde bizzat BAÜ’lü öğrenciler tarafından Unilever Türkiye yönetim ekibine sunuldu. Projenin sonuçları, Unilever’in 5 yıllık insan kaynakları yönetim stratejisinin belirlenmesine katkı sağladı.

"Unilever Expat Tersine Mentorluk Projesi"

Unilever ile bir yıldır sürdürülen ve Türkiye’deki Expat yöneticilerini de kapsayan bu programda BAU’lu seçilen öğrenciler, Unilever Türkiye’de görev yapan aralarında Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Harm Goossens ve 33 ülkeden sorumlu İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Steven Gross’un da olduğu başta 3 üst düzey yöneticiye, sonrasında firmanın diğer expat yöneticilerine, önce Türkiye’de ve İstanbul’da yaşam, günlük yaşam ve iş dünyasına uyum gibi konularda mentorluk yaptılar. Devamında ise Y kuşağının iş dünyasından beklentileri, marka algısı gibi konular Tersine Mentorluk projesi kapsamında yer aldı. Ayrıca Unilever bünyesindeki bir çok yönetici ve eşleştikleri öğrenciler benzer programı yürütmeye devam ediyorlar. Bugüne kadar projelere 100’e yakın BAU öğrencisi dahil oldu ve dahil olmaya devam ediyor.

Denizbank "Bilakis Tersine Mentorluk" programı

DenizBank tarafından uygulanan, geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen ve 39 mentorun mezun olduğu Bilakis Tersine Mentorluk programında 1990 ve üzeri doğumlu Y kuşağı üyeleri, 1 mentee-3 mentor eşleşmesiyle belirlenen gündem başlıkları çerçevesinde DenizBank Üst Kurul üyelerine mentorluk yapıyor. 2017-2018 Akademik Yılı’nda 9 Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi de bu programda mentor olarak yer aldı.

Doğuş Otomotiv "Tersine Mentorluk Projesi"

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Kaan Özkorkmaz, Mart 2017’de o dönem Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü olan Vedat Uygun ile Tersine Mentorluk projesi kapsamında çalışmaya başladı. Çocukluğundan beri tutkusu olan "otomotiv" sektöründe üst düzey bir yöneticiye tersine mentorluk yapan Özkorkmaz’ın bu özel program ile ilgili görüşleri şu şekilde:

"Tersine mentorluk programı kapsamında, Vedat Bey ile her hafta VW Türkiye için ’brand management’ ve ’customer experince’ ile ilgili tespitlerimi ve fikirlerimi paylaştığım görüşmeler yaptık. Ayrıca bugüne kadar VW Türkiye yönetimi ile marketing toplantısına dahil oldum ve reklam ajanslarımızın katılımı ile gerçekleşen brainstorming buluşmasında açılış sunumunu ben gerçekleştirdim."

Doğuş Otomotiv’in Mart 2018’de başlayan ikinci projesinde Bahçeşehir Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Arda Dizdaroğlu da Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü Koray Bebekoğlu’na mentorluk yapmaya başladı.

“ATA Holding-BAÜ İş Birliği ve İK Projesi”

Bahçeşehir Üniversitesi ile ATA Holding arasında CO-OP iş birliği programı çerçevesinde oldukça etkin ve yoğun bir iş birliği halihazırda devam ediyor. ATA Holding’le sürdürülen stratejik iş birliği kapsamında, 3 öğrencinin katılımı ile “İnsan Kaynaklarında İnovasyon” projesine katkı sağlandı. Bu çalışma kapsamında 3 öğrenci, Y Kuşağı ekibi olarak ATA Holding Koordinatörü Tuncer Köklü ile birlikte çalıştı. İnovasyonun ATA Holding’in tüm şirketlerinin yapı taşların arasında yer aldığını belirten Köklü, gerçekleştirilen projeyle ilgili olarak, “1969 yılından beri var olan grubumuzda, her alanda uzun yıllardır yürüttüğümüz inovasyon çalışmalarının iş modelimize katkısını gördük. Farklı sektörlerde operasyonları olan bir yapıda, zamana ayak uydurmanın yanında, zamanın bir adım önünde yol alabilmenin önemine inanıyoruz. Bu yaklaşımla da Bahçeşehir Üniversitesi gençleri ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, yeni kuşakların bizden beklentilerini yorumlayabilmemiz için son derece faydalı oldu” dedi.