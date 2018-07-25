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25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:12

Yabancı 23 öğrenci Karabük’te el sanatlarını öğreniyor

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu kapsamında yabancı ülkelerden Karabük’e gelen 23 öğrenciye Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi’nde (SAKEM) seramik ve boyama eğitimi veriliyor.Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma...

Yabancı 23 öğrenci Karabük'te el sanatlarını öğreniyor
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Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu kapsamında yabancı ülkelerden Karabük’e gelen 23 öğrenciye Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi’nde (SAKEM) seramik ve boyama eğitimi veriliyor.

Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu kapsamında İngiltere, Japonya, Filistin, Hindistan, Pakistan, Moğolistan, Çin, Rusya, Mısır gibi ülkelerden Karabük’e gelen 23 yabancı öğrenciye rölyef kursundan sonra seramik ve boyama eğitimi veriliyor. 3 hafta sürecek olan kursta öğrenciler ebru sanatını da öğrenecekler.

SAKEM Koordinatörü Münevver Esen, dünyanın 18 ülkesinden 23 öğrencinin çeşitli seramik objeler yapmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Geleneksel sanatlarımızdandır seramik. Öğrencilerimiz seramik hamurlarının ne şekilde hazırlanacağını, kalıplanacağını, fırınlanacağını ve ne şekilde obje haline getirip boyanacağının eğitimini almış oldular bugün. Objeleri yaparken öğrencilerin aralarındaki Türkçe diyaloglarından biz çok keyif aldık. Bu sene de dünyanın çeşitli ülkelerine Safranbolu’nun ve Safranbolu Belediyesinin yaptığı etkinlikleri yaygınlaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Esen ayrıca öğrencilerle birlikte çalışmalarını bitirdikten sonra şubelerdeki diğer yaptıkları etkinlikleri tanıtacaklarını, ahşap ve deri alanında çok iddialı çalışmaları olduğunu söyledi.

“Türkiye’den gitmek istemiyorum”

Öğrencilerden Pakistanlı Taqdees Fatima, Türkiye’yi çok sevdiğini ve gezmekten hoşlandığını belirterek, “Bugün biz boyuyoruz ve çok heyecanlıyım. Türkiye’yi keşfetmek istiyorum ve buradan hiç gitmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Kazak Akerke Assan ise, Safranbolu ve Karabük’ü keşfettikleri için çok mutlu olduğunu ve Türkiye’yi derslerde anlatıldığı kadar bildiğini dile getirerek, “Ama her şey daha güzelmiş, o yüzden çok mutluyuz. Sadece ders yapmıyoruz. Çeşitli kurslara katılıyoruz. Bu yüzden SAKEM ailesine ve belediye başkanına, herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
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