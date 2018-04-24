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24 Nisan 2018 Salı 09:44

Yakın Doğu İlkokulunun onur konuğu Nobel Ödüllü Aziz Sancar oldu

Yakın Doğu İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı görkemli bir törenle kutladı. Kutlamaların onur konuğu ise 2015 Nobel Kimya Ödülü’nün Sahibi Aziz Sancar oldu.

Yakın Doğu İlkokulunun onur konuğu Nobel Ödüllü Aziz Sancar oldu
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Yakın Doğu İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı görkemli bir törenle kutladı. Kutlamaların onur konuğu ise 2015 Nobel Kimya Ödülü’nün Sahibi Aziz Sancar oldu.

Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu sabah 09.00 ve akşam 16.00 saatlerinde düzenlenen iki ayrı törenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı görkemli bir törenle kutladı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene onur konuğu olarak 2015 Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi Aziz Sancar katıldı. Törende, Dr.Suat Günsel Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Cemre Günsel Haskasap, Eşi Enver Haskasap, Centre of Excellence Başkanı ve Genetik Kanser Tanı ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Hasan Yükselen, öğrenciler ve aileleri yer aldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin sunuculuğunu 4E sınıfından Eylem Bozkurt ve 5H sınıfından Suna Alsancak gerçekleştirdi.

"Sen rahat uyu Atam, bize bıraktığın Türklük meşalesini asla söndürmeyeceğiz"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan 4G sınıfından Helin Öztüccar, "Sevgili arkadaşlarım bundan tam 98 yıl önceydi, her yerde bir bayram havası vardı. Esen rüzgar umudu, aydınlığı, Türkü’ün egemenliğini getiriyordu. 23 Nisan 1920’de güneş karaya bir başka doğuyor, bizi bir başka ısıtıyordu. İşte böyle bir günde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin anahtarını biz çocuklara bırakmıştır. Mustafa Kemal’di o. Onun sözlüğünde çocuk, sevgi demekti, neşeydi çocuk. Bir ailenin meyvesi, yalan bilmeyen, küçücük, sevgi dolu meleklerdi. Sen rahat uyu Atam, bize bıraktığın Türklük meşalesini asla söndürmeyeceğiz. Bu meşaleyi hep ileri taşıyacak, emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağız" dedi.

Helin Öztüccar’ın konuşmasının ardından Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerinden oluşan koro, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri dans gösterilerini sırasıyla sunarken, okunan 23 Nisan şiirleri törene renk kattı.

Törenin onur konuğu 2015 Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, tüm öğrencilerin birlikte oluşturduğu ve duygu dolu anların yaşandığı "Atam İzindeyiz" temalı gösteri ve geçitte öğrencileri ayakta alkışladı.

Tören, hep birlikte okunan marşlar eşliğinde sona erdi.
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