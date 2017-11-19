YBO öğrencileri Van kahvaltısıyla tanıştı

Van’ın Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Seçkin’in girişimleri sonucu 130 yatılı bölge okulu öğrencisi, ilk defa şehir merkezindeki bir kahvaltı salonunda Van kahvaltısı yapıp, kaleyi gezdiler.

Milli Eğitim Müdürü İbrahim Seçkin’in girişimleri sonucunda Vanlı iş adamı Burhan Kandaşoğlu’nun destekleriyle öğrenciler minibüslerle şehir merkezine getirildi. Çoğunluğu şimdiye kadar ilçe dışına çıkmamış öğrencilerden oluşan 130 çocuk, bir kahvaltı sonunda bir araya geldi. Öğrencileri masalarında tek tek ziyaret ederek sohbet eden Müdür Seçkin, onların mutluluğuna ortak oldu.

Kahvaltıdan sonra bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Seçkin, bir aile ortamında eğitim öğretimin verildiği Gürpınar BİST Kız YBO öğrencileri için kahvaltı etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Kaymakamımız Osman Doğramacı öncülüğünde akademik başarının yanında sosyal etkinlikler de düzenliyoruz. Biliyoruz ki akademik ve sosyal etkinlikler eğitim öğretimde bir birini tamamlayıcı unsurlardır. Bizde Kaymakamımız Osman Doğramacı’nın direktifleri doğrultusunda bugüne kadar hiç il merkezine gelmemiş öğrencilerimiz için kahvaltı ve Van Kalesi gezisi düzenledik. İş adamı Burhan Kandaşoğlu’nun destekleriyle öğrencilerimiz keyifli bir gün geçirdiler. Kaymakamımızın öncülüğünde bu tür sosyal aktivitelerimiz artarak devam edecektir” dedi.



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Yapılan kahvaltının ardından öğrenciler tarihi Van Kalesi’ni de ziyaret ettiler. Kaleyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, daha sonra öğretmenleri gözetiminde okullarına gittiler.