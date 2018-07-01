EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 10:52

YKS heyecanı sürüyor

Kocaeli’de başvuru yapan 43 bin 410 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci ayağı olan Alan Yeterlilik Testi sınavında ter döktü.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bu sene ilk defa yapılan Yükseköğretim...

YKS heyecanı sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocaeli’de başvuru yapan 43 bin 410 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci ayağı olan Alan Yeterlilik Testi sınavında ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bu sene ilk defa yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de adayların ve ailelerin büyük heyecanı ile devam ediyor. Binlerce öğrenci dün okulların önlerinde aileleriyle birlikte yaşadıkları YKS’nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) heyecanını yaşarken, bugün sınav maratonu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile devam etti. Kocaeli’de Alan Yeterlilik Testi sınavına başvuru yapan 43 bin 410 aday okullara koştu. Saat 9.00 itibari ile adaylar, sınava girecekleri okullara alınırken, aileler de sınav heyecanını dışarıda yaşadı.

Sınava çok çalıştığını belirten Sametcan Öztürk, Alan Yeterlilik Sınavı’ndan iyi bir sonuç beklediğini belirterek, “Dünki sınav için kesin bir şey söyleyemem. Belki kaydırma falan yapmışızdır. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum. Genel olarak alışılmışın dışında bir sınavdı ama böyle olacağını bekliyorduk. Askeri lise sınavına girmiştim. Onun için pek kötü değildi benim için. Süre sıkıntısı nedeni kitap falan okudum bu yıl. O sayede süre sıkıntımı kapattım. Bu sınavdan iyi bir sonuç bekliyorum. Sınava edebiyattan gireceğim, edebiyatı seviyorum” dedi.

Zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Anne Kadriye Öztürk ise, “Ben de heyecanlıyım. Dua ettik. İnşallah iyi bir sonuç alacak. Ama çok heyecanlı, stresli. İnşallah yanlış bir şey yapmaz. Çok zor bir süreçten geçtik. Biz her şeyi ile ondan daha heyecanlıyız” diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınav, bugün saat 15.45’te yapılacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku