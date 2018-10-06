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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:50

YKS Türkiye birincisi okulunu ziyaret etti

Bu yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye birincisi olan Mustafa Emir Gazioğlu İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin ile bir araya geldi. Yeltekin’i makamında ziyaret eden Türkiye şampiyonuna babası Şükrü Ayhan Gazioğlu eşlik etti.

YKS Türkiye birincisi okulunu ziyaret etti
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Bu yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye birincisi olan Mustafa Emir Gazioğlu İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin ile bir araya geldi. Yeltekin’i makamında ziyaret eden Türkiye şampiyonuna babası Şükrü Ayhan Gazioğlu eşlik etti.

Bahçelievler Kampüsünde gerçekleşen buluşmada konuşan Bedri Yeltekin Türkiye birincisi olarak İhlas Koleji ailesine büyük bir gurur yaşatan Mustafa Emir Gazioğlu ile yeniden birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İhlas Koleji olarak 2018 üniversite sınavlarında çok değerli başarılar elde ettiklerine vurgu yapan Yeltekin, "Bu yıl YKS’de Mustafa Emir Gazioğlu ile yakalamış olduğumuz Türkiye birinciliğinin yanı sıra İlk 100’de 9, ilk 500’de 20, ilk 1000’de de 29 derece elde ettik. Açıklanan sonuçlara göre 31 öğrencimiz tıp fakültelerine yerleşti. Bunların hepsi uygulamakta olduğumuz akademik çalışma sisteminin ne kadar başarılı olduğunun göstergesidir" dedi.

Okullarındaki eğitimci kadrolarının öğrencilere faydalı olacak fikirler ürettiğine dikkat çeken Yeltekin, "Ürettiğimiz fikirler sadece akademik başarıları değil öğrencilerimizin sosyal ve sportif gelişimlerini de destekliyor. Kurduğumuz kulüplerde öğrencilerimiz derslerinin dışında ilgi duydukları alanlarda çalışmalar yapma imkanı buluyorlar" ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni tercih ederek akademik kariyerinde yeni bir sayfa açan YKS Türkiye birincisi Mustafa Emir Gazioğlu da kendisine sınav dönemi boyunca destek olan tüm öğretmenlerine ve İhlas Koleji ailesine teşekkür etti. Düzenli çalışmanın başarısında en büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan Gazioğlu, "Özellikle 12. sınıfta gerçekten yoğun bir çalışma dönemi geçirdim. Düzenli çalışmamın yanı sıra ihtiyaç duyduğum anlarda öğretmenlerime danışarak onların değerli yardımlarını aldım" dedi.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaret İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin’in Mustafa Emir Gazioğlu’na ödül takdim etmesiyle son buldu.
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