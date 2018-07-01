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01 Temmuz 2018 Pazar 15:10

YKS’de ikinci oturum sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) de sona erdi. Stres ve heyecanı sona eren milyonlarca aday artık emeklerinin karşılığını görmek için sonuçları bekliyor.

YKS'de ikinci oturum sona erdi
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) de sona erdi. Stres ve heyecanı sona eren milyonlarca aday artık emeklerinin karşılığını görmek için sonuçları bekliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün sabah saat 10.15’te başladı ve sınav 180 dakika sürdü. Ankara’da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sınava giren adaylar saat 08.00’den itibaren kampüse gelmeye başladı ve saat 09.00’dan itibaren kimlik ve güvenlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı. 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu AYT’de adaylar, alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten kendi alanlarına yönelik soruları yanıtladı. AYT, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2, ve Fen Bilimleri olmak üzere 40’ar sorudan oluştu. Lisans programı seçeceklerin başvurduğu AYT’de tercih hakkı kazanabilmek için 180 barajını geçmek şart. Dün gerçekleşen ilk oturumun ardından adaylar bugün ikinci oturumda ter döktü. Öğrenciler içeride ter dökerken aileler de okul bahçesinde çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekledi. Sınavın saat 13.15’te sona ermesinin ardından birer birer sınav salonlarını boşalttı. İhlas Haber Ajansı muhabirine sınav sonrası değerlendirmelerini aktaran Osman Yoldaş, kendisini denemek için girdiğini ifade ederek, "Benim için çok heyecanlı değildi, zaten öğrenciyim. Bu 3 veya 4’üncü girişim. Bir iki yılda bir kendimi görmeyi seviyorum. Dünkü sınava göre bugünkü biraz daha zordu. Ben hepsini yaptım çünkü bir alan seçip orada gitme gibi bir niyetim olmadığı için. Ama olur da iyi bir sonuç gelirse bölümümü değiştirebilirim" şeklinde konuştu.

Sınavdan çıkan 35 yaşındaki aday Dilek Genç ise sınav süresinin yeterli olduğunu ancak paragrafların çok uzun olduğunu dile getirerek, "Vallahi gözlerimiz görmüyor. Ben bölüm değiştirmek için girdim. Bugün dünden zordu" dedi.
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