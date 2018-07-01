YKS’nin 2. oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başladı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başladı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen YKS’nin ikinci oturumu AYT saat 10.15’te başladı. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak, güvenlik kontrollerinden sonra sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 10.00’da kapatılarak bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı.

Bu yıl 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu AYT, 6 bin 746 binada toplam 108 bin 470 salonda gerçekleştiriliyor. AYT’de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltiliyor. Sınav 180 dakika sürecek.

Adayların AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dahil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve süre tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecek.

Bugün öğleden sonra yapılacak oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak. Adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YDT’de adaylar 80 soru çözecek. YDT’ye başvuran 131 bin 453 aday 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınacak. Sınav 120 dakika sürecek.

YKS sonuçları ise 31 Temmuz’da açıklanacak.

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından YKS sorularının tamamı ise 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.