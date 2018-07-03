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03 Temmuz 2018 Salı 10:37

YÖK akademisyenleri yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, Başkan Saraç, “YÖK-Dil Eğitimi Bursu” projesi kapsamında, devlet üniversitelerindeki doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve Dr. öğretim üyelerinin, yabancı dil seviyelerini yükseltmeleri için yurt dışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerini desteklemek amacıyla YÖK tarafından burs verileceğini belirtti.

YÖK akademisyenleri yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderecek
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, Başkan Saraç, “YÖK-Dil Eğitimi Bursu” projesi kapsamında, devlet üniversitelerindeki doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve Dr. öğretim üyelerinin, yabancı dil seviyelerini yükseltmeleri için yurt dışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerini desteklemek amacıyla YÖK tarafından burs verileceğini belirtti.

Türkiye’nin kalkınmış ülkeler arasındaki sıralamasını yükseltmek için doktoralı insan gücünün artırılması amacıyla “Yeni YÖK” tarafından, "Türkiye’de her bin kişiye bir doktoralı insan" hedefiyle başlatılan 100/2000 YÖK Doktora Bursları ve Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YÖK-YUDAB) Programı’nın ardından, doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve Dr. öğretim üyelerinin dil eğitimi alması için burs verilecek.

Her yıl 400 akademisyen 2 ile 6 ay arasında yurt dışına dil kursuna yollanacak

Saraç, "Yeni YÖK olarak, YÖK-Dil Eğitimi Bursu projesi kapsamında her yıl, burs şartlarını taşıyan 400 akademisyenimizi yabancı dil kursu için en az 2 ay, en fazla 6 ay olmak üzere yurt dışına göndereceğiz. Adayların yabancı dil kurs ücretinin aylık 2 bin 500 TL’yi geçmeyecek kısmı YÖK tarafından ödenecek. 6 ay süreyle kurs görecek olan akademisyenlerimize toplamda 15 bin TL’ye varan burs desteği vereceğiz" dedi.

Başkan Saraç, YÖK-Dil Eğitimi Bursu’na devlet üniversitelerinde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve Dr. öğretim üyelerinden; hizmet süresi en az 3 yıl olup, son beş yıl içinde yabancı dil sınavından en az 50 ve en fazla 64 puan aldığını belgelendirenlerin başvurabileceğini belirtti. Saraç ayrıca, burs projesine ilişkin başvuru şartlarının hafta sonuna kadar üniversitelere iletileceğini söyledi.

Akademik faaliyetler kriter olarak baz alınacak

YÖK tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde, başvuru şartlarına sahip olan adaylar, ilgili üniversite yönetim kurulunca, yabancı dil puanı ve akademik faaliyetleri dikkate alınarak ve alanlar arasında denge gözetilerek değerlendirilecek.

Yabancı Dil Eğitimi için yurt dışına gönderilecek bursiyerlerde aranan şartları sağlayanlar, kadrolarının bulunduğu üniversite rektörlüklerine başvurularını yapacak. Üniversite yönetimleri yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmesini uygun buldukları adayları YÖK’e bildirecek. Rektörlüklerce bildirilen adaylar YÖK Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanacak.
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