Ekim Ayında Malatya Havalimanı’nda 57.703 Yolcuya Hizmet Verildi

Buna göre; Malatya Havalimanı’nda ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 56.524, dış hat yolcu trafiği 1.179 oldu. Böylece ekimde toplam 57.703 yolcuya hizmet verildi.

Ekim ayında, Malatya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 458, dış hatlarda 8 olmak üzere toplamda 466’ya ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ekim ayında toplamda 503 ton oldu.

10 Aylık (ocak-ekim dönemi) Gerçekleşmeler…

10 aylık (ocak-ekim) dönemde ise Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 557.366, uçak trafiği 4.368, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 5.193 ton olarak gerçekleşti.

