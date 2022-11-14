Ekim Ayında Malatya Havalimanı'nda 57.703 Yolcuya Hizmet Verildi
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2022 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Buna göre; Malatya Havalimanı’nda ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 56.524, dış hat yolcu trafiği 1.179 oldu. Böylece ekimde toplam 57.703 yolcuya hizmet verildi.
Ekim ayında, Malatya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 458, dış hatlarda 8 olmak üzere toplamda 466’ya ulaştı.
Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ekim ayında toplamda 503 ton oldu.
10 Aylık (ocak-ekim dönemi) Gerçekleşmeler…
10 aylık (ocak-ekim) dönemde ise Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 557.366, uçak trafiği 4.368, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 5.193 ton olarak gerçekleşti.