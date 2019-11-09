81 İlin Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünleri Bu Festivalde

81 ilin lezzeti bu festivalde

Türkiye’nin 81 ilinden gelen farklı lezzetler, Malatya’da bu yıl ikincisi açılan Geleneksel Malatya Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Festivali’nde yerini aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Binası yanında yaklaşık 4 Bin Metrekare kapalı alan çadır kurularak içerisinde 81 İlden gelen Yöresel Ürün ve Hediyelik Eşya tezgahlarının yer aldığı Geleneksel Malatya Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Festivali 8 Kasım Cuma günü ile 17 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak.

Anatolia Grup Koordinatörü Özgür Çelik, fuarlar şehri olan Malatya'da bölgenin en büyük fuarını açtıklarını söyledi.

Anatolia Grup Koordinatörü Özgür Çelik, Bende bu toprakların çocuğuyum. Aslen Malatya Arguvan'lıyım. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından bir çok fuar organize ettiklerini bu kapsamda burada açıkları fuarın kendisi için de ayrıca önemli olduğunu , Memleketim Malatya'da düzenlediğimiz Geleneksel Malatya Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Festivali'nin kusursuz bir şekilde olması için her türlü organizeyi yaptığını söyleyrek , 10 günlük bu Festivalin Memleketim Malatya'ya hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen yöresel ürünlerin Malatyalılarla buluştuğu fuarda Ege Zeytin Yağından, Trabzon peynirine, İzmit pişmaniyesinden, Hatay künefesine, Isparta gül ürünlerinden, Beypazarı unlu mamullerine 81 ilden farklı lezzetler yer alıyor. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivalinde gençler ve çocuklar da unutmadık. Mini bir sirk organizasyonunun gerçekleştirileceği festivalde çocukların da keyifli zaman geçirmesi için her ayrıntının düşünüldüğünü söyleyen Anatolia Grup Koordinatörü Özgür Çelik, 10 gün boyunca Malatya'da olacaklarını belirtti.

Fuarda yer alan tüm ürünlerin tamamının üretim belgeli olduğunu da belirten Çelik, “Bütün Malatyalıları gönül rahatlığı ile 17 Kasım Pazar gününe kadar fuarımıza bekliyoruz” dedi.

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MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)