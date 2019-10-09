81 İlin Yöresel Lezzetleri Fuarı 17 Ekim'e Kadar Uzatıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı Yanında 26 Eylül Perşembe Günü Açılan ve 10 Ekim Perşembe Günü Bitmesi Gereken Yöresel Lezzetler Fuarı Yoğun Talep Üzerine Uzatıldı.

Yaklaşık 2 Haftadır Açık Olan Fuar Damak Tadına Düşkün Malatya'lılar ve Çevre İllerden Gelen Vatandaşın Yoğun İlgisi İle Karşılanan Fuar Devam Ediyor.

Fuar Alanında Kurulan Sahnede Özellikle Çocuklar Anne ve Babalarıyla neşeli dakikalar Geçirerek Gönüllerince Eğleniyorlar. Bir Birinden Güzel Çocuk Oyunlarıyla İzleyenleri Büyülüyen Fuar Malatya'lılar Tarafından Takdirle Karşılanıyor. Yapılan Etkinlikte Yaklaşık 150.000 Ücretsiz Bilet Dağıtılarak Çocukların Aileleri İle Birlikte Bir Birinden Güzel Gösteri ve Oyunlara Tanık Olmalarına Neden Oldu.

Malatya'lılar Türkiye'nin 7 Bölgesi 81 İlinden Gelen Ürünleri Tadmanın ve Alış Veriş Yapmanın Keyfini Çıkartırken , Özellikle Böyle Bir Fuarın Düzenlenmesine İzin Veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Ekibine Teşekkür Ederken , Organizasyonu Düzenleyen Malatya'lı İş İnsanları Kaya Tunç ve Hasan Doğan'ada Teşekkür Ettiler.

Yöresel Ürünler Fuarına Türkiye'nin 7 Bölgesi 81 İlinden Firmalar Yörelerinin Meşhur ve Bir Birinden Lezzetli Ürünlerini 17 Ekim Perşembe Gününe Kadar Sergiliyecektir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)