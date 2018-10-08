Artan konut ve enerji fiyatlarına kerpiç yapı alternatifi

Türkiye’de ve dünyada her geçen gün artan konut fiyatları insanları yeniden binlerce yıl kullanılan kerpiçten yapılara yönlendiriyor. Beton binalara göre daha dayanıklı ve ucuz maliyetli olan kerpiç binalar yüzde yüz ekolojik olarak inşa ediliyor.

Dünyada giderek artan hammadde ve enerji ihtiyacı endüstriyel yapı malzemelerinin fiyatının yükselmesine sebep olurken beton binalara alternatif olan ve daha ucuza mal olan kerpiç evlere ilgi ise her geçen gün büyüyor.

Dövizden etkilenmiyor

Beton yapılara göre daha kısa sürede inşa edilmesi özelliği ile de dikkat çeken kerpiç binalar tamamen yerli malzeme olan topraktan yapıldığı ve endüstriyel yapı malzemeleri gibi üretilirken enerji ihtiyacı olmadığı için döviz kuru hareketlerinden de etkilenmiyor.

“İnsanları kerpice yönlendiriyoruz”

Malatya’da kurumları ve kişileri kerpiçten binalara teşvik eden ve yaptığı örnek kerpiçten evlerle birçok ulusal ve uluslararası kurumun kıskacına gire mimar Nurettin Ekinci, insanların atık geleneksel yapı malzemelerine ilgi duymaya başladığını, mimarlar olarak kendilerinin de ellerinden geldiği kadar kerpiçten yapılar yapmaya çalıştığını söyledi.

“Kerpiç binalar dışa bağımlılığı azaltır”

Ekinci, “Toprak yapı malzemesi günümüzde çok ciddi bir talep görüyor. Çünkü insanlar artık artan enerji maliyetlerini karşılayamıyorlar. Bunun yanında binaların ilk yapım maliyetleri de ciddi boyutlara ulaşınca insanlar tekrardan geleneksel yapı malzemesine yani toprağa döndü. Günümüzde artık topraktan çok daha modern binalar yapılabiliyor. Sürdürülebilir dünya ve canlı yaşamının devamı açısından toprak evler çok önemli. Artık dünyada hammadde tükeniyor ve endüstriyel yapı malzemelerinin gelecekte ciddi anlamda tükeneceğini düşünüyoruz. Endüstriyel yapı malzemeleri üretilirken ciddi anlamda enerji ihtiyacı oluyor. Enerji ihtiyacı da bir nevi sermaye kaybına yol açıyor. Tüm bunların sonucunda da ortaya yüksek maliyetli binalar çıkıyor. İnsanlar döviz kurlarının hareketlerinden dolayı da bugün bu tür yapıları terk etmeye başladılar. Kerpicin şöyle bir özelliği var kerpiç kesinlikle döviz kurundan etkilenmiyor. Çünkü malzeme yerel, işçi yerel haliyle yapı tamamen yerel oluyor. Tüm bunlar kerpicin dışa bağımlılığı büyük oranda azaltacağını gösteriyor. Biz de mimarlar olarak kerpice yönlendirmeye ve kerpice özendirmeye çalışıyoruz. Kendimiz de kerpiçten binalar üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Kerpiç yapılar hakkında bilgi veren Ekinci, yaptığı kerpiç evden yola çıkarak kerpiç yapılar ile diğer yapıları kıyasladı. Ekinci, “Kerpicin farklı malzemelerden katkılarıyla değişik türleri var. Biz genellikle alçılı kerpiç yöntemini tercih ediyoruz. Alçılı kerpiç Anadolu’da çok uzun zamandan beri kullanılan bir teknik. Kerpiç yapılar çimento yapılara göre çok hızlı üretilebiliyor. Çok uygun maliyetlere üretiliyor. Çünkü toprak her yerde var. Mesela yüzde yüz ekolojik olan bir kerpiç bir bina 10 yıl içinde yüzde 90’a yakın bir enerji tasarrufu sağlayacak. Bunun yanında beton binalar 50 yıldan fazla kullanılamıyor. Fakat kerpiç binlerce yıl yaşayabilir. Kerpiç binalar geleceğe kültürel bir miras olarak bırakılabilir ama beton binalar çabuk yıkıldığı için böyle bir şansı yok” diye konuştu.

İHA