Ekonomi-44:
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31 Ekim 2019 Perşembe 12:01

Bakan Albayrak, “Malatya Bölgenin Merkezi Konumunda”

Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Bakan Albayrak, 'Malatya Bölgenin Merkezi Konumunda”
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31 Ekim Perşembe günü gerçekleşen ziyarete Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanı sıra, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile kalabalık bir heyet katıldı.

Gürkan: Medeniyetlerin merkezi Malatya’dır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı Malatya’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’mız medeniyetlerin merkezi ve Anadolu’yu Anayurt Yapan Destan Şehir olarak tarif ediyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı ilk yer olarak tarif ediyoruz. Çünkü tarihteki ilk kılıç, ilk muhasebe hayatı, ilk yerleşik devlet hayatı, ilk gümrükleme işlemleri burada zuhur etmiştir.

Anadolu’yu Anayurt Yapan Destan Şehir derken, 1071 yılından yaklaşık 400 yıl önce Anadolu’nun fethi Malatya’da başlamıştır. Kayseri fethi sırasında Hasan Gazi şehit olmuş, Ankara fethi sırasında Battalgazi’nin babası Hüseyin Gazi şehit olmuş, Battalgazi’de Eskişehir fethi sırasında şehit olmuştur. Malatya’yı tarif ederken, ayrıca Güneşin Altın Yumurtası diye tarif ettiğimiz Kayısı’nın başkenti, Evliya Çelebinin Dar-ül Rifat dediği seçkin insanların yaşadığı diyar olarak tarif ediyoruz. Sizlerle yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında Malatya’ya önemli katkılarınız oldu” şeklinde konuştu.

Albayrak: Dört dörtlük insanların yaşadığı şehrin kalbine geldik

Malatyalıların fahri hemşerisi olduğunu ve Malatya’nın kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, “Malatya Türkiye için, bizim için çok özel bir il. 44 plakada değil dört dörtlük insanların olduğu bir şehrin kalbine geldik, belediye’ye geldik. Belediye kültürü ile dünden bugüne ve bundan sonra inşallah çok daha güzel hizmetleri Cenab-ı Allah nasip etsin. Bizler de elimizden geldiği kadar maddi manevi yardım etmeye gayret edeceğiz. Malatya bölgenin merkezi konumunda ve bugün Malatya iş dünyası ile toplantımız olacak. İnşallah Malatya’mızı ekonomik ve sosyal anlamda daha güzel noktalara getireceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, günün anısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a tarihteki ilk kılıç ile bir portre hediye etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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