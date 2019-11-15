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15 Kasım 2019 Cuma 14:40

Başkan Sadıkoğlu, ''Fuar, Malatya’nın gurme turizmine büyük katkı sunacak''

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nın Malatya’nın gurme turizmine büyük katkı sunacağını söyledi.

Başkan Sadıkoğlu, ''Fuar, Malatya'nın gurme turizmine büyük katkı sunacak''
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13 Kasım’da kapılarını açan Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarına onur konuğu olarak katılan Malatya standı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Diyarbakır'ın kadim medeniyet geçmişi ve insanlık tarihiyle büyük şehir olduğunu ifade eden Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Başta Diyarbakır, Malatya olmak üzere çevre illerin ve yurdumuzun farklı coğrafyalarının zenginliklerini kavramak, yemek ve kültür açısından bugüne kadar taşıdığı güzellikleri tatmak anlamında çok önemli bir buluşmayı yaşıyoruz. Fuar, bölgemizin gurme turizmine büyük katkı sunacaktır. Sergilenecek olan her bir ürün, her yöre için çok kıymetli ama bu ürünlerin tamamı Türkiye için daha da kıymetlidir. Dünya bir yandan küreselleşirken, bir yandan da yerel ürünlerin gitgide değer kazandığını görüyoruz. Çünkü küreselleşme standartlaşmayı, her şeyin birbirine benzemesini beraberinde getiriyor. Ama insanlar farklı tatlar arıyor, büyüdüğü, doğduğu yerin tadını daha çok özlüyor. Bunun için bizdeki bu ürün çeşitliliğini ticari anlamda fırsata dönüştürmemiz de gerekiyor. Binlerce insanın ziyaret ettiği önemli bir fuara onur konuğu Malatya olarak katılmamız Malatya’nın tanıtılması açısından önemli. Çünkü standımızı ziyaret eden misafirlerimiz hem Malatya mutfağını yakından görüyor hem de kayısı başta olmak üzere birçok ürünümüzü tatma şansını yakalıyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak koordine ettiğimiz ve Malatya Valiliğimizin de katkılarıyla açmış olduğumuz standımıza fuarın ilk gününden buyana ilgi yoğun şekilde devam ediyor. Bu fuarın amacına uygun bir şekilde gerçekleştiğini özellikle ifade etmek istiyorum. İkinci kez kapılarını açan Yöresel Lezzetler Fuarı’nın Malatya’mıza, burada misafir olan 45 ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bölgemizin tanıtılmasında büyük katkıları olan bu fuarın hayata geçirilmesinde emeği olan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu’na, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil’e teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen fuar Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan TÜYAP Fuar alanında 17 Kasım’a kadar ziyaretçilere açık olacak.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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