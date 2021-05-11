Ekonomi-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2021 Salı 17:34

Başkan Sadıkoğlu, "İsrail ürünlerini boykota davet ediyoruz"

Mescid-i Aksa'da sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uygulanan saldırgan eylemleri şiddetle kınadığını ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Katil İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı tüm Müslümanların kutsallarına yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırılar insanlık dışıdır ve insanlığa karşı suçtur. Malatya TSO olarak, hemşerilerimizi ve üyelerimizi İsrail ürünlerini boykota davet ediyoruz” dedi.

Başkan Sadıkoğlu, 'İsrail ürünlerini boykota davet ediyoruz'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner710

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze ve Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

“İSRAİL ÜRÜNLERİNİ BOYKOTA DAVET EDİYORUZ”

Sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uygulanan saldırgan eylemleri şiddetle kınadığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Terör Devleti İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'daki kutsal mekanlarımız ve orada büyük bir direniş gösteren Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği gaddar ve çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum. İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen, Gazze ile Mescid-i Aksa’ya ve burada ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği haksız ve hukuksuz saldırılar, Gazze’de aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılar ile yerleşim yerlerinin Filistinlilerden zorla alınması insanlık dışıdır ve insanlığa karşı suçtur. Saldırılarda hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Katil İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı tüm Müslümanların kutsallarına yapılmış bir saldırıdır. Elbette bu zorbalığın bedeli ağır olacaktır. Malatya TSO olarak, hemşerilerimizi ve üyelerimizi İsrail ürünlerini boykota davet ediyoruz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MESOB Başkanı Keskin, Ramazan Bayramı Mesajı Yayınladı MESOB Başkanı Keskin, Ramazan Bayramı Mesajı Yayınladı
Büyükşehir Belediyesi Tarafından Çilesiz Otobüs Durağı Yenileniyor Büyükşehir Belediyesi Tarafından Çilesiz Otobüs...
MTB ve Halk Bankası Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı MTB ve Halk Bankası Arasında İşbirliği Protokolü...
FKA, 2021 Yılı SOGEP Proje Fikri Önerilerini Bekliyor FKA, 2021 Yılı SOGEP Proje Fikri Önerilerini Bekliyor
FKA, 2020 Yılı FZD Başvuruları Başladı FKA, 2020 Yılı FZD Başvuruları Başladı
Malatya İş dünyasına Elektrikte yüzde 17’lik Dev İndirim Malatya İş dünyasına Elektrikte yüzde 17’lik...
Keskin, "İşyeri zorunlu olarak kapanan esnafa aylık en az 2 bin TL verilmeli” Keskin, "İşyeri zorunlu olarak kapanan esnafa...
Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu Yönetim Toplantısı Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir...
Esenlik Marketler'den Tandoğan Mahallesine yeni şube. Esenlik Marketler'den Tandoğan Mahallesine yeni...
Malatya Banazı Karası Üzümü Coğrafi İşaret Olarak Tescillendi Malatya Banazı Karası Üzümü Coğrafi İşaret...
Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi İnşaat...
Keskin, “Esnafın yaraları sarılmalı, talepleri karşılanmalı” Keskin, “Esnafın yaraları sarılmalı, talepleri...
Keskin, “Depremde mağdur olan esnafın prim ve vergilerini devlet 6 ay ödemeli” Keskin, “Depremde mağdur olan esnafın prim ve...
Güldal Lisanslı Depoculuk İnşaatında İncelemelerde Bulundu Güldal Lisanslı Depoculuk İnşaatında İncelemelerde...
Milletvekili Fendoğlu, “Esnafın Prim Gün Sayısı İndirilmelidir.” Milletvekili Fendoğlu, “Esnafın Prim Gün Sayısı...
Yukarı Çık

banner737

banner716

MESOB Başkanı Keskin, Ramazan Bayramı Mesajı...
Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı (Mesob) Şevket KESKİN, Ramazan Bayramı dolaysıyla...

Haberi Oku