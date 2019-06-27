Başkan Sadıkoğlu, ''Kapımız Herkese Açıktır''

Meclis Başkan Vekili Yüksel Hakan Er başkanlığında 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda yapılan meclis toplantısına meclis divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

Genel Sekreter Remzi Yaşar tarafından okunan Mayıs ayı mizanı oy çokluğu ile kabul edildi.

“MALATYA’YI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK”

TOBB 75. Genel Kuruluna ilişkin açıklamalarda bulunarak konuşmasına başlayan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “TOBB 75. Genel Kurulu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, iş adamlarımızın yaşadığı sıkıntılarla ilgili, finansal sıkıntılarla ilgili ve iş adamlarının önünün açılmasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve kabine üyelerimize bilgiler aktardı. Meclis üyelerimizle birlikte Malatya’yı temsil ettik. Açtığımız stant ile kayısımıza sahip çıkarak güzel bir tanıtım gerçekleştirdik. Daha önce kayısı da hak iddia edenler gördüler ki kayısı sahipsiz değildir. Malatya kayısısının arkasındadır. Meclis üyelerimiz TBMM’ni ziyaret ederek Malatya milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bir araya geldi. Şehrimiz ve memleketimiz söz konusu olunca bir araya gelen milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte burada yaptığımız toplantılarda siyasi parti ayrımı yapmaksızın milletvekillerimizin Malatya ile ilgili konularda bizlerle bir araya gelmeleri ve iş adamlarımızın önünü açma noktasında destek olmalarını Malatya TSO olarak gerçekleştireceğimizi umut ediyorum.” dedi.

“MALATYA’YI SANAYİ KENTİ YAPMA ADINA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldiklerini belirten Sadıkoğlu “Yaklaşık 15 yıldır Organize Sanayi Bölgesinde istimlak bedeli ödenmemiş durumda bu durumda insanlar mağdur durumda kalıyor. Aynı zamanda arazilerimizin yetersiz olmasından kaynaklı Malatya’yı sanayi kenti yapma yönünde sıkıntılar yaşıyoruz ve geldiğimiz günden bu güne bu sorunları çözüme kavuşturmak için yoğun çaba harcıyoruz. İstimlak edilen yerin parası ödenmediği için yeri iş adamına veremiyoruz. Sayın Bakanımızdan istimlak paralarının bir an önce ödenmesi noktasında söz aldık. Sayın vekillerimizin de desteği ile bu ödemelerin yapılarak Malatya’yı sanayi kenti yapabilmek adına işletmelerin önünü açmak istemekteyiz.” dedi.

“ATO İLE İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEKTİR”

Eylül ayı içerisinde Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde Ankara’da yapılacak olan Coğrafi İşaretler Zirvesinde mutlaka yer alacaklarını belirten Başkan Sadıkoğlu “Geçmiş dönemlerde yapılan çalışmaların üzerine koyabilmek adına Kayısı ile alakalı ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Ankara’da eylül ayında yapılacak zirvede Malatya Kayısısının tanıtımını en iyi şekilde yapabilmek adına çalışmalarımız var. Stant açarak Avrupa Birliği tescilli kayısımızın sahipsiz olmadığını göstermek istiyoruz. Ankara Ticaret Odası ile iş birliğimizi devam ettireceğiz.” dedi.

“MALATYA’YA YATIRIMA DAVET EDİYORUM”

Başkan Sadıkoğlu “Ramazan ayında MİAD iftar yemeğinde Türk siyasetinde önemli noktalarda bulunan ekonomiye yön veren hemşehrilerimizle bir araya geldik. İş adamlarımızın Malatya’dan kopuk değil de Malatya ile iç içe yaşamaları gerekmektedir. Bir Kayseri bir Gaziantep örneğinde olduğu gibi Malatyalı iş adamlarımız mutlaka Malatya’ya yatırım yapmalıdır. Yaptığımız çalışmalar neticesinde 100 dönümlük bir araziyi bir iş adamımıza tahsis etmek suretiyle 35 Milyon dolar üzerinde bir yatırım Malatyamıza kazandırmış bulunuyoruz. İş adamlarımız teşviklerden yararlanarak Malatya’yı hak ettiği yere getirmek adına Malatya’ya yatırıma davet ediyorum.” dedi.

“ÜNİVERSİTELER YOL GÖSTERİCİ OLMALIDIR”

“Üniversitelerin sadece öğrenci yetiştirme odaklı değil sanayi, tarım ve hayvancılıkta yol gösterici olmaları gerekmektedir” diyen. Başkan Sadıkoğlu, “ Malatya Turgut Özal Üniversitesi, KOSGEB ve Odamız işbirliğinde imzalanan “ARGE İnovasyon İşbirliği” protokol ile Üniversite Sanayi işbirliği ile sanayi kuruluşlarımız için dijitalleşmenin ve teknolojik gelişimlerin takibini yapabilmek, verimliği artırıp üretim maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyoruz. Geldiğimiz günden itibaren Üniversitelerimizle ciddi bir diyalog içerisindeyiz. Üniversitelerimizi işin içerisine sokarak sanayide, tarımda, hayvancılıkta ileriye yönelik hamleler yapmak istiyoruz.” dedi.

“KREDİLER İŞ ADAMLARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇACAKTIR”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi" ve “KOBİ Değer Kredisi”ne ilişkin açıklamada bulunan Başkan Sadıkoğlu, “Türkiye kudretli ve güçlü bir ülkedir. Sıkıntılı süreçleri mutlaka aşacağız. Hazırlanan paketler iş adamların önünü açacaktır diye umut ediyorum. Belirlenen 4 ana başlıkta Kimyasal ve Medikal (Eczacılık) ürünler, Plastik ve Kauçuk ürünler, Suni ve Sentetik iplikler, Kâğıt, Karton ve Mukavva sektörlerinde firmalarımız yatırım ve işletme kredisi kullanabileceklerdir. Azami kredi tutarının 150 Milyon TL olduğu Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 10 yıl vade uygulanabilecektir. İşletme kredilerinde ise 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 5 yıl vade uygulanabilecek ve azami kredi tutarı 30 Milyon TL’dir.” dedi.

“YENİ PAZAR ÇALIŞMALARINDA BULUNUYORUZ”

İspanya Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus ile beraberindeki heyet ile bir araya geldiklerini belirten Başkan Sadıkoğlu “Kayısıya yeni pazarlar açmak ve ihracatımızı artırma adına çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda İspanya Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus ile ortak çalışmalar yapmak projeler üretmek adına işbirliği yapma kararı aldık. Pazar araştırması yaparak ilerleyen zaman diliminde kendileri tekrar bir araya geleceğiz.” dedi.

“MALATYA’NIN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ KAYISIDIR”

Malatya’nın en önemli sorunlarından biri kesinlikle kayısıdır. Bunun bilinci ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu “81 ile gönderdiğimiz yazı ile Malatya Kayısı dışında ki ismimizin kullanılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bununla alakalı Diğer illerden dönüşler sağlandı. Avrupa Birliği tescil logolu kayısımız ile alakalı her türlü çalışmayı yapacağız. Kayısı noktasında entegre bir tesise ihtiyacımız vardır. Bununla alakalı iş adamlarımızı yatırıma davet ediyoruz. Yer tahsisi ve teşvikler noktasında sonuna kadar destekçileri olacağız. Fransız Peyniri katma değerli bir ürün ile daha fazla ekonomiye destek sağlıyor. Bizlerde kayısıda bunu yaparak Kayısının sanayi dâhil olmak üzere her alanda kullanılması için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

“KAPIMIZ HERKESE AÇIK”

Başkan Sadıkoğlu “Odamız, Fırat Kalkınma Ajansı ve Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği işbirliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin’in katılımıyla “Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Bölgesel Teşvikler” konulu seminer 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonumuzda gerçekleştirdik. Malatya yatırımlar için tam bir cazibe merkezi konumundadır. Seçildiğimiz ilk günden beri üreten, sanayileşen, ihracatında öne çıkan bir Malatya için uğraşıyoruz. Kapımız herkese açıktır.” dedi.

“ESKİ BAKANLARIMIZDAN SAYIN EKER’İ MALATYA’YA DAVET ETTİK”

Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Sadıkoğlu, “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. Eski Bakanlarımızdan Mehmet Mehdi Eker’i Malatya’ya davet ederek bir program düzenleyeceğiz. Özellikle kayısıda kükürtleme noktasında kendisinin fikirlerinden yararlanmak adına toplantının oldukça verimli geçeceğine inanıyorum.” dedi.

“2. OSB YÖNETİM KURULU OLUŞTURULDU”

2. Organize Sanayi Bölgesinde yönetim kurulunu oluşturduklarını belirten Başkan Sadıkoğlu “2. OSB’de ki sıkıntıların çözümü noktasında yönetim kurulumuzu oluşturduk. Ticaret ve Sanayi odası olarak bundan sonraki süreçte daha etkin bir rol üstleneceğiz. Sayın Valimiz başkanlığında müteşebbis heyet toplantımızın ilkini gerçekleştirdik.” dedi.

“ARA ELEMANLAR YETİŞTİMEK ZORUNDAYIZ”

Başkan Sadıkoğlu “Sanayileşmiş toplumların tamamında üretimin öne çıktığını görmekteyiz. Bunu da Mesleki Eğitime borçlular. Ara eleman değil aranan eleman yetiştirmek adına Mesleki Liseler bizler için son derece önemli. TOBB bünyesinde gündeme getirdiğimiz çalışmalarımız neticesinde 81 il de altyapı oluşturarak bir meslek lisesini Odalar bünyesine katarak TOBB ETÜ işbirliği ile sanayileşmenin önünde ki sorunlardan biri olan ara eleman sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız. Teoriği pratiğe döktüğümüz an vereceğimiz İngilizce dil eğitimiz ile nitelikli insan yetiştirmiş olacağız. Rehberlik öğretmenlerimiz ile bir araya gelerek elimizden gelen katkıyı sağlayarak ailelere mesleki eğitimin öneminde bahsederek öğrencilerimizi buraya kazandırmış olacağız. Organize sanayi bölgelerimiz için kısa sürede eleman yetiştirebileceğimiz bir alt yapı ile bir okul yapıyoruz. Odamız bünyesinde 3 – 4 ay da nitelikli insan yetiştirebileceğimiz bir okul FKA desteğiyle kuruyoruz.” dedi.

“MTSO İLE KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ İMZALADIK”

İhracatçılarımızın önünü açabilmek adına Mersin limanının daha etkin kullanılabilmek adına Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile ‘Kardeş Oda’ protokolü imzalandıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, “İki Oda arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, yurt içi yurt dışı fuarlar düzenlemek, projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesinin yanında sosyo-kültürel faaliyetlerde de birlikte hareket etmeyi hedefliyoruz. Geçmiş dönemden de yapılan kardeş oda protokollerimiz var. Bu protokollerin kağıt üzerinde kalmalarını istemiyoruz. Malatya’nın ihracat kalemini artıracak, sanayisini geliştirecek her anlaşmayı Malatya’nın yararına olacak şekilde imzalayacağız.” dedi.

“MAYIS AYI İHRACATIMIZ 2018 YILINA GÖRE YÜZDE 13.37 ARTTI”

Malatya’nın Mayıs ayı ihracat tutarı yaklaşık 31 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılındaki 27 milyon dolarlık ihracat rakamına göre yüzde 13,37 lik bir artış yaşanmıştır. İhracattaki artışın ilerdeki aylarda da devam etmesi en büyük temenni ve beklentimizdir. Bununla birlikte, 2019 yılı 5 aylık toplam ihracatımız 147 Milyon dolar olmuştur. Mayıs ayındaki ihracatımızın kalem bazında değerlendirmesini yaparsak; İhracatımızdaki en önemli kalem yine kuru meyve ve mamulleri ihracatıdır. Mayıs ayında kuru meyve ve mamulleri ihracatı 2018 Mayıs ayına göre yüzde 12.46 artarak 11,3 milyon dolar gerçekleşmiştir. Mayıs ayında Malatya’nın diğer önemli bir ihracat sektörü ise Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektöründe 7.7 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. 2019 yılı Mayıs ayında Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller yüzde 253 lük artışla 4 milyon dolar olmuştur.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)